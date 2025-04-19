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رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام: منع المطران فاليشستي من السفر إلى القدس يتعارض مع الحريات العامة
رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام: منع المطران فاليشستي من السفر إلى القدس يتعارض مع الحريات العامة
سبوتنيك عربي
علّق رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، على قرار السلطات المولدوفية بمنع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، المطران ماركل فاليشستي، من... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T07:03+0000
2025-04-19T07:03+0000
العالم
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدّد الأب أبو كسم، على أن "زج السياسة في الشأن الديني لم يكن يومًا خيارًا موفقًا"، موضحًا أن "للدين قواعده ومبادئه، في حين أن للسياسة أهدافًا ومصالح قد لا تتوافق مع القيم الدينية". ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى.وأكد الأسقف ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشيناو دون سبب.وتعتبر هذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.جوهر الصراعيعد رئيس الأساقفة ماركيل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيس ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.محاولتان للخروج إلى القدس- الحادثة الأولى: تم احتجاز ماركل على الحدود، وتمت مصادرة جواز سفره قبل إقلاع الطائرة. السبب الرسمي هو "التأخير". في الطريق إلى المطار، أوقفت الشرطة سيارة رئيس الأساقفة أربع مرات وسدت الطريق. ورغم وصول الطائرة في الوقت المناسب، إلا أن الإجراءات المطولة أدت إلى تعطيل صعود الطائرة.رد فعل رئيس الأساقفةووصف ماركل تصرفات السلطات بأنها استفزاز سياسي. ويفسر أحداث "أسبوع الآلام" على أنها اختبار روحي في الحرب ضد "قوى الشر".الدعم داخل مولدوفا وخارجها- داخل البلاد: حظي رئيس الأساقفة بدعم أحزاب المعارضة (بوبيدا، الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكولومبي)، والشخصيات العامة، والصحفيين.- التضامن الدولي: وردت بيانات من فالنتينا ماتفيينكو (روسيا)، وليونيد سلوتسكي، وفلاديمير ليجويدا (جمهورية الصين)، وأمير كوستوريكا (صربيا)، وجورج سامويلي (الولايات المتحدة)، وآخرين.العمل التضامنيوفي المطار، استقبل العشرات من الشباب ماركل حاملين الملصقات والمصابيح. وهذا يرمز إلى وحدة المجتمع ضد "نظام الدمية الموالي للغرب".النتيجة النهائيةسيتم تسليم "النار المقدسة" إلى كيشينيوف من قبل كهنة آخرين. ويسلط الصراع الضوء على المواجهة بين القيم التقليدية والمسار المؤيد للغرب، لكنه لا يحرم المؤمنين من رمز عيد الفصح.
https://sarabic.ae/20250418/للمرة-الثانية-السلطات-المولدوفية-تمنع-ممثل-الكنيسة-الأرثوذكسية-من-مغادرة-المطار--فيديو-1099687173.html
https://sarabic.ae/20250418/رئيس-بلدية-بيت-لحم-محاولة-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-إلى-القدس-غير-مقبولة--1099683721.html
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العالم, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, الكنيسة الأرثوذكسية, القدس, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, الكنيسة الأرثوذكسية, القدس, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام: منع المطران فاليشستي من السفر إلى القدس يتعارض مع الحريات العامة

07:03 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوريحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس، 27 أبريل 2019
يحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس، 27 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
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علّق رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، على قرار السلطات المولدوفية بمنع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، المطران ماركل فاليشستي، من التوجّه إلى القدس، واحتجازه مجددًا في مطار كيشينيوف دون سبب، معتبرًا أن هذا الإجراء "يتعارض مع الحريات العامة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، شدّد الأب أبو كسم، على أن "زج السياسة في الشأن الديني لم يكن يومًا خيارًا موفقًا"، موضحًا أن "للدين قواعده ومبادئه، في حين أن للسياسة أهدافًا ومصالح قد لا تتوافق مع القيم الدينية".

وأكّد الأب أبو كسم أن "مشاركة المطران فاليشستي في احتفالات عيد القيامة في القدس، وحمله الشعلة المقدسة بحسب التقليد الأرثوذكسي، هو حق ديني مشروع لا يحمل أبعادًا سياسية ولا يُشكّل تهديدًا للأمن العام في بلاده".

احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
للمرة الثانية.. السلطات المولدوفية تمنع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من مغادرة المطار .. فيديو
أمس, 19:32 GMT
ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى.
وأكد الأسقف ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشيناو دون سبب.
وتعتبر هذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.

جوهر الصراع

يعد رئيس الأساقفة ماركيل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيس ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.
احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة
أمس, 15:56 GMT

محاولتان للخروج إلى القدس

- الحادثة الأولى: تم احتجاز ماركل على الحدود، وتمت مصادرة جواز سفره قبل إقلاع الطائرة. السبب الرسمي هو "التأخير". في الطريق إلى المطار، أوقفت الشرطة سيارة رئيس الأساقفة أربع مرات وسدت الطريق. ورغم وصول الطائرة في الوقت المناسب، إلا أن الإجراءات المطولة أدت إلى تعطيل صعود الطائرة.

رد فعل رئيس الأساقفة

ووصف ماركل تصرفات السلطات بأنها استفزاز سياسي. ويفسر أحداث "أسبوع الآلام" على أنها اختبار روحي في الحرب ضد "قوى الشر".

الدعم داخل مولدوفا وخارجها

- داخل البلاد: حظي رئيس الأساقفة بدعم أحزاب المعارضة (بوبيدا، الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكولومبي)، والشخصيات العامة، والصحفيين.
- التضامن الدولي: وردت بيانات من فالنتينا ماتفيينكو (روسيا)، وليونيد سلوتسكي، وفلاديمير ليجويدا (جمهورية الصين)، وأمير كوستوريكا (صربيا)، وجورج سامويلي (الولايات المتحدة)، وآخرين.

العمل التضامني

وفي المطار، استقبل العشرات من الشباب ماركل حاملين الملصقات والمصابيح. وهذا يرمز إلى وحدة المجتمع ضد "نظام الدمية الموالي للغرب".

النتيجة النهائية

سيتم تسليم "النار المقدسة" إلى كيشينيوف من قبل كهنة آخرين. ويسلط الصراع الضوء على المواجهة بين القيم التقليدية والمسار المؤيد للغرب، لكنه لا يحرم المؤمنين من رمز عيد الفصح.
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