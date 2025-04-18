https://sarabic.ae/20250418/رئيس-بلدية-بيت-لحم-محاولة-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-إلى-القدس-غير-مقبولة--1099683721.html
رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة
رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة
سبوتنيك عربي
علق رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، على محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس، قائلا إنّ "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان، وبالتالي... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T15:56+0000
2025-04-18T15:56+0000
2025-04-18T16:31+0000
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أشار سلمان إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمثل هذه المواقف والمضايقات من قبل إسرائيل في مواسم مختلفة"، قائلا: "ما نرفضه لأنفسنا نرفضه أيضا بالنسبة بالنسبة للآخرين".ويتوجه رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، مجددا مساء اليوم، إلى القدس للمشاركة في قدّاس "النار المقدسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام مولدوفية.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرحلة تأتي رغم ضغوط مارستها بعض الأطراف، حيث أبدى رئيس الأساقفة شجاعة كبيرة لضمان إتمام هذه المهمة الدينية.
https://sarabic.ae/20250418/بعد-محاولة-منعه-مطران-مولدوفا-يتوجه-إلى-القدس-للمشاركة-بقداس-النار-المقدسة-1099680313.html
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رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة
15:56 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 16:31 GMT 18.04.2025)
حصري
علق رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، على محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس، قائلا إنّ "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان، وبالتالي منعه من ممارسته وتحديدا يوم الجمعة العظيمة هو أمر غير مقبول".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أشار سلمان إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمثل هذه المواقف والمضايقات من قبل إسرائيل في مواسم مختلفة"، قائلا: "ما نرفضه لأنفسنا نرفضه أيضا بالنسبة بالنسبة للآخرين".
وتمنى رئيس بلدية بيت لحم أن "تكون هناك عقلانية وتكون حقوق الانسان هي البوصلة التي يتوجّه الجميع إلى تطبيقها"، مشدداً على أن "حرية العبادة والمعتقد حق للجميع والمراجع الدينية هي لكل إنسان أينما وجد في أي مكان بالعالم "، لافتا إلى أن "محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس أمر لا يمكن قبولها أو توجيه أي أعذار لها".
ويتوجه رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، مجددا مساء اليوم، إلى القدس للمشاركة في قدّاس "النار المقدسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام مولدوفية.
ويغادر مطران مولدوفا إلى القدس بعدما عطّلت السلطات المولدوفية رحلته الأولى، حيث أقدمت شرطة مطار كيشينيوف على تفتيش المطران ولم تعد جواز سفره إلا بعد مغادرة الطائرة المتوجهة إلى تل أبيب، ما عرقل رحلته.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرحلة تأتي رغم ضغوط مارستها بعض الأطراف، حيث أبدى رئيس الأساقفة شجاعة كبيرة لضمان إتمام هذه المهمة الدينية.