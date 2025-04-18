رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة أمير قطر إلى موسكو هي خطوة مهمة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250418/رئيس-بلدية-بيت-لحم-محاولة-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-إلى-القدس-غير-مقبولة--1099683721.html
رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة
رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة
سبوتنيك عربي
علق رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، على محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس، قائلا إنّ "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان، وبالتالي... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T15:56+0000
2025-04-18T16:31+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/11/1075999116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d239afc081711a2e56674015c6ec3138.jpg
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أشار سلمان إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمثل هذه المواقف والمضايقات من قبل إسرائيل في مواسم مختلفة"، قائلا: "ما نرفضه لأنفسنا نرفضه أيضا بالنسبة بالنسبة للآخرين".ويتوجه رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، مجددا مساء اليوم، إلى القدس للمشاركة في قدّاس "النار المقدسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام مولدوفية.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرحلة تأتي رغم ضغوط مارستها بعض الأطراف، حيث أبدى رئيس الأساقفة شجاعة كبيرة لضمان إتمام هذه المهمة الدينية.
https://sarabic.ae/20250418/بعد-محاولة-منعه-مطران-مولدوفا-يتوجه-إلى-القدس-للمشاركة-بقداس-النار-المقدسة-1099680313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/11/1075999116_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f06b5806c7142e57acfbbd269bd6ae35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم

رئيس بلدية بيت لحم: محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس غير مقبولة

15:56 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 16:31 GMT 18.04.2025)
© AP Photo / Mahmoud Illean احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد.
 احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
حصري
علق رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، على محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس، قائلا إنّ "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان، وبالتالي منعه من ممارسته وتحديدا يوم الجمعة العظيمة هو أمر غير مقبول".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أشار سلمان إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمثل هذه المواقف والمضايقات من قبل إسرائيل في مواسم مختلفة"، قائلا: "ما نرفضه لأنفسنا نرفضه أيضا بالنسبة بالنسبة للآخرين".

وتمنى رئيس بلدية بيت لحم أن "تكون هناك عقلانية وتكون حقوق الانسان هي البوصلة التي يتوجّه الجميع إلى تطبيقها"، مشدداً على أن "حرية العبادة والمعتقد حق للجميع والمراجع الدينية هي لكل إنسان أينما وجد في أي مكان بالعالم "، لافتا إلى أن "محاولة منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس أمر لا يمكن قبولها أو توجيه أي أعذار لها".

النور للعالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
بعد محاولة منعه... مطران مولدوفا يتوجه إلى القدس للمشاركة بقداس "النار المقدسة"
13:46 GMT
ويتوجه رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، مجددا مساء اليوم، إلى القدس للمشاركة في قدّاس "النار المقدسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام مولدوفية.
ويغادر مطران مولدوفا إلى القدس بعدما عطّلت السلطات المولدوفية رحلته الأولى، حيث أقدمت شرطة مطار كيشينيوف على تفتيش المطران ولم تعد جواز سفره إلا بعد مغادرة الطائرة المتوجهة إلى تل أبيب، ما عرقل رحلته.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرحلة تأتي رغم ضغوط مارستها بعض الأطراف، حيث أبدى رئيس الأساقفة شجاعة كبيرة لضمان إتمام هذه المهمة الدينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала