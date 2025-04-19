https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-حول-حادثة-المطران-ماركل-السياسة-في-مولدوفا-متغيرة-وزائلة-أما-الإيمان-فثابت-1099705814.html

خبير سياسي حول حادثة المطران ماركل: السياسة في مولدوفا متغيرة وزائلة أما الإيمان فثابت

خبير سياسي حول حادثة المطران ماركل: السياسة في مولدوفا متغيرة وزائلة أما الإيمان فثابت

سبوتنيك عربي

ذكر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد، أن أبطريركية رومانيا ليس لها مصلحة بالدخول في صدام مع بطريركية موسكو، لأن عواقب قطع الشراكة سيئة جدا... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T17:08+0000

2025-04-19T17:08+0000

2025-04-19T17:08+0000

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وأضاف أبو زيد في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال تعليقه على السلطات المولدوفية التي منعت ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية من السفر للمشاركة في مراسم النار المقدسة:"الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي بطريركية تتبع لها رئاسة أساقفة موجودة في مولدوفا لكن في عام 1992 الكنيسة الرومانية، بطريركية رومانيا أنشأت كنيسة في مولدوفا، كنيسبة بيساربيا، هذه الكنيسة لديها أيضا رئاسة أساقفة، لكن التاريخ الأرثوذكسي الموجود في مولدوفا قريب جدا وهو ابن كنيسة وتاريخ وإرث الكنيسة الروسية".وأوضح: "وهذا يتجلى في بناء الكنائس والطقوس الدينية وفي التراتبية الموجودة في الكنيسة الأرثوذكسية وهو الذي لدى الشعب، لكن اليوم، الذي حدث أن السلطات المولدوفيه منعت ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية من السفر للمشاركة في مراسم النار المقدسة التابع لبطريركية موسكو، وإرسال بالنيابة عنه الممثل للكنيسة الرومانية حتى يظهر أمام الشعب المولدوفي أن من أتى بالنار المقدسة من كنيسة القيامة بالقدس هو ممثل كنيسة رومانيا، وليظهر للشعب أن الذي تأخذون من النور والذي تأخذون من الإيمان هو المنسية الرومانية وليس الكنيسة المولدوفية التاريخية التي تتبع لبطريركية موسكو. وهذا يتزامن مع تقييد لكثير من ممثلي الأقاليم والكنيسة المولدوفية التابعة لبطريكيه موسكو".وتابع: "لا أعتقد أن الإيمان الموجود لدى الشعب الأرثودوكسي الموجود في مولدوفا يمكن بسهولة تغييره أو إجبار الناس على اتباع كنيسة متناسقة مع الحكم السياسي الموجود في مولدوفا، دائما نعلم أن الحكم السياسي يمكن أن يعمل مع الإيمان، لكن إذا عمل الحكم السياسي ضد الإيمان فسيزول، تاريخيا الكنيسة ستبقى والإيمان سيبقى أما هم سيزولون".ووفقا له، فإن "السياسة دائما متغيرة أما الإيمان ثابت، أعتقد أن هذه الأفعال ستحجم من الدور الرعائي للكنسية المولدوفية، لكن لا أعتقد أن الشعب سيتخلى عن تاريخيه وعن التراتبية الكنسية في بطريركيته ورئاسة أساقفته في مولدوفا".وأشار إلى أن "بطريركية رومانيا ليس لها مصلحة بالدخول بالصدام مع بطريركية موسكو، لأن عواقب قطع الشراكة هي عواقب سيئة جدا للكنيسة لأنه أمر مزعج ويعوق التبادل بين الكنائس والاحترام بينهم".وقال أيضا: "إذا استمر الصدام بهذا الشكل أعتقد أن مولدوفا ستكون في صدام داخلي أولا سينتج عنه بالمدى المتوسط تقسيم أو حرب داخلية، وتحتاج الآن الكنيسة لمجامع لحل هذه المشكلات التي يتم استخدامها سياسيا من الغرب لكسر هيمنة كرسي روما الثالثة وهي كرسي موسكو التي تعتبرها الأرثوذكسية المرجعية الروحية الأكثر قوة بعد خسارة روما والقسطنطينية في عصور سابقة، واليوم موسكو هي روما الثالثة ولا يمكن للكنائس التخلي عنها بهذه السهولة".

https://sarabic.ae/20250419/صحفي-إثيوبي-حملة-مولدوفا-على-المطران-ماركل-هي-جزء-من-استراتيجية-معادية-للأرثوذكس---1099698653.html

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