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صحفي إثيوبي: حملة مولدوفا على المطران ماركل هي جزء من استراتيجية معادية للأرثوذكس
صحفي إثيوبي: حملة مولدوفا على المطران ماركل هي جزء من استراتيجية معادية للأرثوذكس
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي والمنشد الروحي الإثيوبي سينودوس تيسفاي غيرماي، بأن وضع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، يبدو جزءًا من جهود أوسع... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T11:58+0000
2025-04-19T11:58+0000
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وأضاف غيرماي لوكالة "سبوتنيك": "أرى أيادي السياسيين، وأرى أيادي أيديولوجيي العالم العلماني التي تؤثر على هذا الأمر".ووفقا لغيرماي، فإن "منع رجال الدين، الأساقفة من المشاركة في مثل هذا الحدث الروحي يبعث برسالة سلبية قوية ويمكن تفسيره على أنه ابتعاد عن التعبيرات الدينية الأرثوذكسية التقليدية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن حرمان رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، من فرصة السفر من كيشينيوف إلى القدس لجلب "النار المقدسة"، هو مظهر من مظاهر السياسة المعادية للشعب من قبل السلطات المولدوفية، ويجب على المنظمات الدولية أن تولي اهتماما لذلك وتقييم الأعمال المشينة، التي تقوم بها كيشينيوف.وأضاف: "ندعو المنظمات الدولية إلى الاهتمام بما حدث وإعطاء تقييم مبدئي للتصرفات المشينة من قبل السلطات المولدوفية".
https://sarabic.ae/20250419/زعيمة-حزب-مولدوفي-حزب-العمل-والتضامن-يشن-حربا-على-الإيمان--1099697822.html
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روسيا, العالم, العالم العربي

صحفي إثيوبي: حملة مولدوفا على المطران ماركل هي جزء من استراتيجية معادية للأرثوذكس

11:58 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوريحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
يحتفل مسحيو الأرثذوكس بانبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تابعنا عبر
صرح الصحفي والمنشد الروحي الإثيوبي سينودوس تيسفاي غيرماي، بأن وضع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، يبدو جزءًا من جهود أوسع نطاقًا للحد من نفوذ الأرثوذكسية في أوروبا الشرقية.
وأضاف غيرماي لوكالة "سبوتنيك": "أرى أيادي السياسيين، وأرى أيادي أيديولوجيي العالم العلماني التي تؤثر على هذا الأمر".

وأشار إلى أن قداس "النور المقدس"، الذي سعى المطران ماركل لحضوره، هو من أقدس المناسبات لدى المسيحية الأرثوذكسية.

ووفقا لغيرماي، فإن "منع رجال الدين، الأساقفة من المشاركة في مثل هذا الحدث الروحي يبعث برسالة سلبية قوية ويمكن تفسيره على أنه ابتعاد عن التعبيرات الدينية الأرثوذكسية التقليدية".
مراسم الاحتفال بعيد الفصح الكاثوليكي في كنيسة القيامة في مدينة القدس القديمة، فلسطين 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
زعيمة حزب مولدوفي: حزب العمل والتضامن يشن حربا على الإيمان
11:31 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن حرمان رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، من فرصة السفر من كيشينيوف إلى القدس لجلب "النار المقدسة"، هو مظهر من مظاهر السياسة المعادية للشعب من قبل السلطات المولدوفية، ويجب على المنظمات الدولية أن تولي اهتماما لذلك وتقييم الأعمال المشينة، التي تقوم بها كيشينيوف.
وجاء ذلك، في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، صدر عن غينادي أسكالدوفيتش، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، قال فيه: "نعتبر هذه الخطوة المتعمدة، التي أحدثت صدى سلبيًا واسعًا في مولدوفا نفسها وخارج حدودها، مظهرًا آخر من مظاهر النهج المعادي للشعب من حكام مولدوفا وسياسة المعايير المزدوجة التي يتبعونها".
وأضاف: "ندعو المنظمات الدولية إلى الاهتمام بما حدث وإعطاء تقييم مبدئي للتصرفات المشينة من قبل السلطات المولدوفية".
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