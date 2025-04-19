https://sarabic.ae/20250419/زعيمة-حزب-مولدوفي-حزب-العمل-والتضامن-يشن-حربا-على-الإيمان--1099697822.html
زعيمة حزب مولدوفي: حزب العمل والتضامن يشن حربا على الإيمان
زعيمة حزب مولدوفي: حزب العمل والتضامن يشن حربا على الإيمان
سبوتنيك عربي
أكدت زعيمة حزب "مولدوفا ماري"، فيكتوريا فورتونا، اليوم السبت، أن حزب العمل والتضامن المولدوفي الحاكم يشن حربا على الإيمان هدفها السحق والإسكات. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T11:31+0000
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2025-04-19T11:31+0000
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وقالت فورتونا، تعليقا على قرار السلطات المولدوفية بمنع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، من التوجّه إلى القدس لحضور قداس "النور المقدس": "لقد شن حزب العمل والتضامن (الحاكم) حربًا على الإيمان، وسوف نتصدى لها".وأضافت فورتونا: "لقد تحدثت شخصيًا مع المطران ماركل، بعد عدم السماح له بالذهاب إلى قداس النور المقدس لليوم الثاني على التوالي".ونوّهت فورتونا إلى أن "الضغوط الممارسة على الكنيسة هي استفزاز متعمد من جانب السلطات، وأن الهدف واحد وهو السحق والانقسام والإسكات، لكنه لن ينجح".ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى لحضور قداس "النور المقدس".وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.
https://sarabic.ae/20250419/صحفي-برازيلي-ما-حدث-مع-المطران-فاليشستي-يمثل-سياسة-مولدوفية-معادية-لروسيا--1099695581.html
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العالم, القدس, مولدوفا
زعيمة حزب مولدوفي: حزب العمل والتضامن يشن حربا على الإيمان
أكدت زعيمة حزب "مولدوفا ماري"، فيكتوريا فورتونا، اليوم السبت، أن حزب العمل والتضامن المولدوفي الحاكم يشن حربا على الإيمان هدفها السحق والإسكات.
وقالت فورتونا، تعليقا على قرار السلطات المولدوفية بمنع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، من التوجّه إلى القدس لحضور قداس "النور المقدس": "لقد شن حزب العمل والتضامن (الحاكم) حربًا على الإيمان، وسوف نتصدى لها".
وأضافت فورتونا: "لقد تحدثت شخصيًا مع المطران ماركل، بعد عدم السماح له بالذهاب إلى قداس النور المقدس لليوم الثاني على التوالي".
وشددت زعيمة حزب "مولدوفا ماري"، على أن حزبها يضمن الحماية القانونية الكاملة للمطران ماركل، مؤكدة: "سنواصل هذا الأمر حتى النهاية، سنرسل طلبات رسمية، وسنعمل على ترتيب جميع البروتوكولات".
ونوّهت فورتونا إلى أن "الضغوط الممارسة على الكنيسة هي استفزاز متعمد من جانب السلطات، وأن الهدف واحد وهو السحق والانقسام والإسكات، لكنه لن ينجح".
ومنعت السلطات المولدوفية
المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى لحضور قداس "النور المقدس".
وأكد المطران ماركل أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشينيوف، دون سبب.
وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام
في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.