https://sarabic.ae/20250419/صحفي-برازيلي-ما-حدث-مع-المطران-فاليشستي-يمثل-سياسة-مولدوفية-معادية-لروسيا--1099695581.html

صحفي برازيلي: ما حدث مع المطران فاليشستي يمثل سياسة مولدوفية معادية لروسيا

صحفي برازيلي: ما حدث مع المطران فاليشستي يمثل سياسة مولدوفية معادية لروسيا

سبوتنيك عربي

اعتبر الصحفي والشخصية العامة البرازيلية لوكاس ليروز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما حصل مع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T09:26+0000

2025-04-19T09:26+0000

2025-04-19T09:26+0000

العالم

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وأضاف الصحفي البرازيلي: "لسوء الحظ، اختارت مولدوفا مسارًا مماثلًا لأوكرانيا، حيث التزمت بأجندة خارجية تتمثل في الانضمام التلقائي إلى الاتحاد الأوروبي والرفض القاطع لموسكو، وأدى هذا الأمر إلى توترات في منطقتي ترانسنيستريا وغاغاوزيا المتمتعتين بالحكم الذاتي المواليتين لروسيا، وبين الكنيسة الأرثوذكسية في جميع أنحاء البلاد".ونوّه الصحفي البرازيلي إلى أن السلطات المولدوفية "لا يهمها أن الشعب المولدوفي أرثوذكسيا. إنهم يريدون تدمير كل ما له أي صلة بروسيا. الهدف هو تدمير الروابط التاريخية والثقافية المشتركة مع الروس، على غرار السابقة التي أرستها أوكرانيا".وأكد المطران ماركل أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشينيوف، دون سبب.وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.

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https://sarabic.ae/20250419/باحث-أرثوذكسي-يجب-الضغط-على-حكومة-مولدوفا-وإخراج-رجال-الدين-من-معركتها-السياسية-مع-روسيا-1099694205.html

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