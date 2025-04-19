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https://sarabic.ae/20250419/صحفي-برازيلي-ما-حدث-مع-المطران-فاليشستي-يمثل-سياسة-مولدوفية-معادية-لروسيا--1099695581.html
صحفي برازيلي: ما حدث مع المطران فاليشستي يمثل سياسة مولدوفية معادية لروسيا
صحفي برازيلي: ما حدث مع المطران فاليشستي يمثل سياسة مولدوفية معادية لروسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الصحفي والشخصية العامة البرازيلية لوكاس ليروز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما حصل مع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T09:26+0000
2025-04-19T09:26+0000
العالم
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وأضاف الصحفي البرازيلي: "لسوء الحظ، اختارت مولدوفا مسارًا مماثلًا لأوكرانيا، حيث التزمت بأجندة خارجية تتمثل في الانضمام التلقائي إلى الاتحاد الأوروبي والرفض القاطع لموسكو، وأدى هذا الأمر إلى توترات في منطقتي ترانسنيستريا وغاغاوزيا المتمتعتين بالحكم الذاتي المواليتين لروسيا، وبين الكنيسة الأرثوذكسية في جميع أنحاء البلاد".ونوّه الصحفي البرازيلي إلى أن السلطات المولدوفية "لا يهمها أن الشعب المولدوفي أرثوذكسيا. إنهم يريدون تدمير كل ما له أي صلة بروسيا. الهدف هو تدمير الروابط التاريخية والثقافية المشتركة مع الروس، على غرار السابقة التي أرستها أوكرانيا".وأكد المطران ماركل أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشينيوف، دون سبب.وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.
https://sarabic.ae/20250419/رئيس-المركز-الكاثوليكي-للإعلام-منع-المطران-فاليشستي-من-السفر-إلى-القدس-يتعارض-مع-الحريات-العامة-1099693062.html
https://sarabic.ae/20250419/باحث-أرثوذكسي-يجب-الضغط-على-حكومة-مولدوفا-وإخراج-رجال-الدين-من-معركتها-السياسية-مع-روسيا-1099694205.html
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صحفي برازيلي: ما حدث مع المطران فاليشستي يمثل سياسة مولدوفية معادية لروسيا

09:26 GMT 19.04.2025
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Miroslav Rotar
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اعتبر الصحفي والشخصية العامة البرازيلية لوكاس ليروز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما حصل مع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، بعد منعه من التوجه إلى القدس، هو إجراء يأتي في أعقاب السياسة المعادية لروسيا، التي تنتهجها الحكومة المولدوفية".
وأضاف الصحفي البرازيلي: "لسوء الحظ، اختارت مولدوفا مسارًا مماثلًا لأوكرانيا، حيث التزمت بأجندة خارجية تتمثل في الانضمام التلقائي إلى الاتحاد الأوروبي والرفض القاطع لموسكو، وأدى هذا الأمر إلى توترات في منطقتي ترانسنيستريا وغاغاوزيا المتمتعتين بالحكم الذاتي المواليتين لروسيا، وبين الكنيسة الأرثوذكسية في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح ليروز: "بما أن الأرثوذكسية تشكل جانبًا أساسيًا من الهوية الروسية، فإن الحكومة المولدوفية ستبدأ الآن باتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد العقيدة الأرثوذكسية، نظرًا لأن الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية جزء من بطريركية موسكو".

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ونوّه الصحفي البرازيلي إلى أن السلطات المولدوفية "لا يهمها أن الشعب المولدوفي أرثوذكسيا. إنهم يريدون تدمير كل ما له أي صلة بروسيا. الهدف هو تدمير الروابط التاريخية والثقافية المشتركة مع الروس، على غرار السابقة التي أرستها أوكرانيا".
ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، للمرة الثانية من السفر إلى القدس مرة أخرى.
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وأكد المطران ماركل أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشينيوف، دون سبب.
وتعتبرهذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.
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