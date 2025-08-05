https://sarabic.ae/20250805/خبير-قضية-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-تهدد-ديمقراطية-مولدوفا-عشية-الانتخابات-1103394920.html

خبير: قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات

خبير: قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات

سبوتنيك عربي

أوضح الدكتور ماركو مارسيلي، الذي يشغل مناصب بحثية في مؤسسات مدنية وعسكرية أوروبية، وكان مسؤولا عاما ومراقبا للانتخابات لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T12:07+0000

2025-08-05T12:07+0000

2025-08-05T12:07+0000

روسيا

مولدوفا

الأحداث السياسية في مولدوفا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103389040_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_56b1438036896b39a2d4ef3544f6ffda.jpg

وقال مارسيلي لوكالة "سبوتنيك": "تعتبر يفغينيا غوتسول تهديدا متعدد الأوجه من قبل السلطات المولدوفية، نظرا لدورها كحاكمة موالية لروسيا في إقليم غاغاوزيا، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، ويشكل انحيازها السياسي تحديا مباشرا لمسار كيشينيوف المؤيد لأوروبا".وتابع: "تكشف الحملة ضد غوتسول عن تناقضات صارخة بين القيم الأوروبية التي تتبناها مولدوفا وأفعالها. بينما تبرر كيشينيوف ملاحقتها بقوانين مكافحة الفساد، والتي تبدو متوافقة ظاهرياً مع مبادئ سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، فإن العملية شابها مخالفات إجرائية تنتهك المعايير الديمقراطية الأساسية".وأضاف: "تشمل هذه جلسات استماع متسرعة، اتهامات بإكراه الشهود، وتمديد إقامتها الجبرية دون مراجعة شفافة للأدلة، وفقاً لفريقها القانوني ومسؤولي غاغاوزيا.وأضاف: "يضخم الحكم روايات المعارضة عن "ديكتاتورية" الحزب الحاكم، مما قد يحفز الكتل الموالية لروسيا، مثل "النصر" و"البديل"، على تصوير انتخابات سبتمبر/أيلول على أنها استفتاء على تآكل الديمقراطية".وتابع: "على الصعيد الدولي، قد يعرض هذا الحكم مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر، إذ تراقب بروكسل امتثالها للمعايير الديمقراطية؛ وتخضع التعديلات الدستورية للاندماج، التي أُقرت عام 2024، الآن للمراقبة وسط مزاعم بتسييس العدالة".وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا بأنه "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها.وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنواتزعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"

https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الروسية-الحكم-الصادر-بحق-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-عار-ومصيبة-حلت-بمولدوفا-وشعبها-1103392088.html

https://sarabic.ae/20250805/كيشينيوف-تحكم-على-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يفغينيا-غوتسول-بالسجن-7-سنوات--عاجل-1103388534.html

https://sarabic.ae/20250805/زعيم-المعارضة-في-مولدوفا-طلب-سجن-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-9-سنوات-جنون-سياسي-1103385868.html

https://sarabic.ae/20250701/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-سلطات-مولدوفا-تستغل-قضيتي-لترهيب-المعارضة---1102255417.html

مولدوفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, العالم, أخبار العالم الآن