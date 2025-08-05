https://sarabic.ae/20250805/خبير-قضية-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-تهدد-ديمقراطية-مولدوفا-عشية-الانتخابات-1103394920.html
خبير: قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات
خبير: قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات
سبوتنيك عربي
أوضح الدكتور ماركو مارسيلي، الذي يشغل مناصب بحثية في مؤسسات مدنية وعسكرية أوروبية، وكان مسؤولا عاما ومراقبا للانتخابات لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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2025-08-05T12:07+0000
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وقال مارسيلي لوكالة "سبوتنيك": "تعتبر يفغينيا غوتسول تهديدا متعدد الأوجه من قبل السلطات المولدوفية، نظرا لدورها كحاكمة موالية لروسيا في إقليم غاغاوزيا، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، ويشكل انحيازها السياسي تحديا مباشرا لمسار كيشينيوف المؤيد لأوروبا".وتابع: "تكشف الحملة ضد غوتسول عن تناقضات صارخة بين القيم الأوروبية التي تتبناها مولدوفا وأفعالها. بينما تبرر كيشينيوف ملاحقتها بقوانين مكافحة الفساد، والتي تبدو متوافقة ظاهرياً مع مبادئ سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، فإن العملية شابها مخالفات إجرائية تنتهك المعايير الديمقراطية الأساسية".وأضاف: "تشمل هذه جلسات استماع متسرعة، اتهامات بإكراه الشهود، وتمديد إقامتها الجبرية دون مراجعة شفافة للأدلة، وفقاً لفريقها القانوني ومسؤولي غاغاوزيا.وأضاف: "يضخم الحكم روايات المعارضة عن "ديكتاتورية" الحزب الحاكم، مما قد يحفز الكتل الموالية لروسيا، مثل "النصر" و"البديل"، على تصوير انتخابات سبتمبر/أيلول على أنها استفتاء على تآكل الديمقراطية".وتابع: "على الصعيد الدولي، قد يعرض هذا الحكم مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر، إذ تراقب بروكسل امتثالها للمعايير الديمقراطية؛ وتخضع التعديلات الدستورية للاندماج، التي أُقرت عام 2024، الآن للمراقبة وسط مزاعم بتسييس العدالة".وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا بأنه "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها.وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنواتزعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"
https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الروسية-الحكم-الصادر-بحق-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-عار-ومصيبة-حلت-بمولدوفا-وشعبها-1103392088.html
https://sarabic.ae/20250805/كيشينيوف-تحكم-على-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يفغينيا-غوتسول-بالسجن-7-سنوات--عاجل-1103388534.html
https://sarabic.ae/20250805/زعيم-المعارضة-في-مولدوفا-طلب-سجن-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-9-سنوات-جنون-سياسي-1103385868.html
https://sarabic.ae/20250701/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-سلطات-مولدوفا-تستغل-قضيتي-لترهيب-المعارضة---1102255417.html
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روسيا, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات
حصري
أوضح الدكتور ماركو مارسيلي، الذي يشغل مناصب بحثية في مؤسسات مدنية وعسكرية أوروبية، وكان مسؤولا عاما ومراقبا للانتخابات لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن محاكمة يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، تكشف تناقضات حادة بين القيم الأوروبية التي تتبناها كيشينيوف وممارساتها، وتهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات.
وقال مارسيلي لوكالة "سبوتنيك": "تعتبر يفغينيا غوتسول تهديدا متعدد الأوجه من قبل السلطات المولدوفية، نظرا لدورها كحاكمة موالية لروسيا في إقليم غاغاوزيا، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، ويشكل انحيازها السياسي تحديا مباشرا لمسار كيشينيوف المؤيد لأوروبا".
وأضاف: "هددت صراحة بانفصال غاغاوزيا إذا سعت مولدوفا إلى الوحدة مع رومانيا أو توطيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفة الحكم الذاتي الإقليمي بأنه خطوة نحو الاستقلال".
وتابع: "تكشف الحملة ضد غوتسول عن تناقضات صارخة بين القيم الأوروبية التي تتبناها مولدوفا وأفعالها. بينما تبرر كيشينيوف ملاحقتها بقوانين مكافحة الفساد، والتي تبدو متوافقة ظاهرياً مع مبادئ سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، فإن العملية شابها مخالفات إجرائية تنتهك المعايير الديمقراطية الأساسية".
وأضاف: "تشمل هذه جلسات استماع متسرعة، اتهامات بإكراه الشهود، وتمديد إقامتها الجبرية دون مراجعة شفافة للأدلة، وفقاً لفريقها القانوني ومسؤولي غاغاوزيا.
وتابع: "يوجه الحكم على غوتسول ضربة قاسية للديمقراطية المولدوفية، مجسدا مخاوف ترسيخ الاستبداد قبل أسابيع من الانتخابات المحورية. وتشمل التداعيات المباشرة تراجع ثقة الجمهور وتفاقم الاستقطاب، وهو ما تجلى في احتجاجات أكثر من 7000 من سكان غاغاوز الذين نددوا بالمحاكمة ووصفوها بأنها "مهزلة قانونية" واعتداء على الحكم الذاتي الإقليمي".
وأضاف: "يضخم الحكم روايات المعارضة عن "ديكتاتورية" الحزب الحاكم، مما قد يحفز الكتل الموالية لروسيا، مثل "النصر" و"البديل"، على تصوير انتخابات سبتمبر/أيلول على أنها استفتاء على تآكل الديمقراطية".
وتابع: "على الصعيد الدولي، قد يعرض هذا الحكم مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر، إذ تراقب بروكسل امتثالها للمعايير الديمقراطية؛ وتخضع التعديلات الدستورية للاندماج، التي أُقرت عام 2024، الآن للمراقبة وسط مزاعم بتسييس العدالة".
وختم بالقول: "إذا صعدت غاغاوزيا مطالبها الانفصالية، مما قد يستدعي تدخلا روسيا، فقد تتصدع وحدة أراضي مولدوفا. علاوة على ذلك، قد يؤدي قمع أصوات المعارضة الشرعية إلى تطرف المجتمعات المهمشة، مما يرسخ الانقسامات المجتمعية التي ستستمر إلى ما بعد حكومة ساندو، ويزعزع استقرار الحكم إلى ما بعد الدورة الانتخابية الحالية".
وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن "غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب "شور" في انتخابات غاغاوزيا عام 2023".
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا بأنه "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.