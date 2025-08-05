https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الروسية-الحكم-الصادر-بحق-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-عار-ومصيبة-حلت-بمولدوفا-وشعبها-1103392088.html
الخارجية الروسية: الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها
الخارجية الروسية: الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا بأنه "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T10:48+0000
2025-08-05T10:48+0000
2025-08-05T10:48+0000
روسيا
مولدوفا
الأحداث السياسية في مولدوفا
الخارجية الروسية
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.يذكر أن غوتسول لديها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.وتدهورت علاقات غوتسول مع السلطات المولدوفية، بعد فوزها في انتخابات عام 2023، وأعلنت السياسية عن خطط لتعزيز العلاقات الودية مع روسيا، وتنتقد المواجهة بين كيشينيوف وموسكو. وأرادت سلطات مولدوفا إعلان الانتخابات "غير قانونية"، لكن برلمان غاغاوزيا أعرب عن تضامنه مع غوتسول، وحدثت عدد من الأنشطة الجماهيرية لدعمهما.رئيسة إقليم غاغاوزيا: سلطات مولدوفا تستغل قضيتي لترهيب المعارضة
https://sarabic.ae/20250805/كيشينيوف-تحكم-على-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يفغينيا-غوتسول-بالسجن-7-سنوات--عاجل-1103388534.html
https://sarabic.ae/20250805/زعيم-المعارضة-في-مولدوفا-طلب-سجن-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-9-سنوات-جنون-سياسي-1103385868.html
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روسيا, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, الخارجية الروسية
روسيا, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا بأنه "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".
وأضافت زاخاروفا: هذا ليس مجرد عار، بل هو مصيبة، كارثة حلت بمولدوفا وشعبها.
وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن "غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب "شور" في انتخابات غاغاوزيا عام 2023".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول
التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يذكر أن غوتسول لديها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
وتدهورت علاقات غوتسول مع السلطات المولدوفية، بعد فوزها في انتخابات عام 2023، وأعلنت السياسية عن خطط لتعزيز العلاقات الودية مع روسيا، وتنتقد المواجهة بين كيشينيوف وموسكو. وأرادت سلطات مولدوفا إعلان الانتخابات "غير قانونية"، لكن برلمان غاغاوزيا أعرب عن تضامنه مع غوتسول، وحدثت عدد من الأنشطة الجماهيرية لدعمهما.