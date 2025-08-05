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الخارجية الروسية تدعو الهيئات الدولية إلى تقييم الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا
الخارجية الروسية تدعو الهيئات الدولية إلى تقييم الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الهيئات الدولية أن تقدم تقييما موضوعيا لـ"انعدام القانون في نظام... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T15:41+0000
2025-08-05T15:41+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل سيادة القانون، ورفض التعددية السياسية، هي السمات الرئيسية للدولة البوليسية التي أصبحت عليها مولدوفا في ظل النظام الحالي".وأشارت إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 أيلول/سبتمبر، تكثف كيشينيوف "صراعها المفتوح ضد السياسيين المعارضين الذين يدعون إلى بناء مسار سياسي متوازن والحفاظ على الحوار مع روسيا".وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن "غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب "شور" في انتخابات غاغاوزيا عام 2023".وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنواتزعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"
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الخارجية الروسية تدعو الهيئات الدولية إلى تقييم الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا

15:41 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الهيئات الدولية أن تقدم تقييما موضوعيا لـ"انعدام القانون في نظام كيشينيوف"، الذي ينتهك حقوق الإنسان ويتجاهل مبدأ سيادة القانون.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل سيادة القانون، ورفض التعددية السياسية، هي السمات الرئيسية للدولة البوليسية التي أصبحت عليها مولدوفا في ظل النظام الحالي".

وتابعت: "أصبحت الملاحقة الجنائية للمعارضين وإدانتهم بمثابة "بطاقة تعريف" للسلطات المولدوفية. ولا يمكن للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان تجاهل حالة أخرى من حالات الفوضى التي يرتكبها نظام كيشينيوف، وهي ملزمة بتقييمها بموضوعية".

يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في محكمة مقاطعة سيوكانا في كيشيناو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
خبير: قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات
12:07 GMT
وأشارت إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 أيلول/سبتمبر، تكثف كيشينيوف "صراعها المفتوح ضد السياسيين المعارضين الذين يدعون إلى بناء مسار سياسي متوازن والحفاظ على الحوار مع روسيا".

وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأنه حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.

وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
يفغينيا غوتسول رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات
09:26 GMT
وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن "غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب "شور" في انتخابات غاغاوزيا عام 2023".

وقي وقت سابق من اليوم، صفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا بأنه "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات
زعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"
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