https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الروسية-تدعو-الهيئات-الدولية-إلى-تقييم-الحكم-الصادر-بحق-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-1103406301.html
الخارجية الروسية تدعو الهيئات الدولية إلى تقييم الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا
الخارجية الروسية تدعو الهيئات الدولية إلى تقييم الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الهيئات الدولية أن تقدم تقييما موضوعيا لـ"انعدام القانون في نظام... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T15:41+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل سيادة القانون، ورفض التعددية السياسية، هي السمات الرئيسية للدولة البوليسية التي أصبحت عليها مولدوفا في ظل النظام الحالي".وأشارت إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 أيلول/سبتمبر، تكثف كيشينيوف "صراعها المفتوح ضد السياسيين المعارضين الذين يدعون إلى بناء مسار سياسي متوازن والحفاظ على الحوار مع روسيا".وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن "غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب "شور" في انتخابات غاغاوزيا عام 2023".وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنواتزعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"
https://sarabic.ae/20250805/خبير-قضية-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-تهدد-ديمقراطية-مولدوفا-عشية-الانتخابات-1103394920.html
https://sarabic.ae/20250805/كيشينيوف-تحكم-على-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يفغينيا-غوتسول-بالسجن-7-سنوات--عاجل-1103388534.html
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روسيا, مولدوفا, مولدوفا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مولدوفا, مولدوفا, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية تدعو الهيئات الدولية إلى تقييم الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الهيئات الدولية أن تقدم تقييما موضوعيا لـ"انعدام القانون في نظام كيشينيوف"، الذي ينتهك حقوق الإنسان ويتجاهل مبدأ سيادة القانون.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل سيادة القانون، ورفض التعددية السياسية، هي السمات الرئيسية للدولة البوليسية التي أصبحت عليها مولدوفا في ظل النظام الحالي".
وتابعت: "أصبحت الملاحقة الجنائية للمعارضين وإدانتهم بمثابة "بطاقة تعريف" للسلطات المولدوفية. ولا يمكن للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان تجاهل حالة أخرى من حالات الفوضى التي يرتكبها نظام كيشينيوف، وهي ملزمة بتقييمها بموضوعية".
وأشارت إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 أيلول/سبتمبر، تكثف كيشينيوف "صراعها المفتوح ضد السياسيين المعارضين الذين يدعون إلى بناء مسار سياسي متوازن والحفاظ على الحوار مع روسيا".
وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأنه حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن "غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب "شور" في انتخابات غاغاوزيا عام 2023".
وقي وقت سابق من اليوم، صفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا بأنه "عار" و"مصيبة" حلت بمولدوفا وشعبها.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "حكمت المحكمة على الرئيسة الشرعية لغاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بالسجن سبع سنوات. ولأنها شرعية وأدت واجبها القانوني، يلقي نظام (الرئيسة مايا) ساندو الناس في السجن لامتثالهم للقانون".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول
التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية "ذات دوافع سياسية" قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.