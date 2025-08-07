https://sarabic.ae/20250807/غاغاوزيا-ترفض-الاعتراف-بالحكم-الذي-أصدرته-محكمة-كيشينيوف-بحق-غوتسول-1103491506.html

غاغاوزيا ترفض الاعتراف بالحكم الذي أصدرته محكمة كيشينيوف بحق غوتسول

سبوتنيك عربي

اعتمد برلمان إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم واللجنة التنفيذية فيه، اليوم الخميس، قرارا يدين حكم محكمة كيشينيوف الصادر في 5 آب/أغسطس، بشأن رئيسة الإقليم يفغينيا... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

العالم

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرلمان غاغاوزيا: "نرفض رفضًا قاطعًا حكم المحكمة الصادر بحق يفغينيا غوتسول، ونعتبره صادرًا خارج إطار الشرعية والعدالة".وأضاف: "سيتم تنظيم احتجاجات سلمية حاشدة في إقليم غاغاوزيا دعماً للرئيسة غوتسول، وللحقوق المشروعة بالحكم الذاتي".وجاء في القرار، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية، ما يلي: "نناشد منظمات حقوق الإنسان الدولية إرسال بعثات مراقبة إلى اتحاد غاغاوزيا لمراقبة احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية وضمان سيادة القانون في سياق الأزمة السياسية في جمهورية مولدوفا".وسيتم إرسال هذا الطلب إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان الأوروبي، وحكومات روسيا وتركيا والصين والهند والولايات المتحدة.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.وانتُخبت غوتسول رئيسة لإقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، في مايو/ أيار 2023، عن حزب "شور"، وحصلت على تأييد 52.36% من الناخبين. وفي يونيو/ حزيران 2023، أعلنت المحكمة الدستورية في مولدوفا "عدم دستورية" حزب "شور"، متهمة إياه بـ"التموّل غير القانوني".واتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة في البلاد، حيث اعتُقلت رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بذريعة واهية، واحتُجز نواب في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا، وفتحت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين.وتقف غوتسول علانية مع روسيا، واجتمعت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الموالية للغرب في مولدوفا.وتعاملت السلطات المولدوفية مع وسائل إعلامية، تُقدم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر السلطات الحاكمة بشأن الأحداث السياسية في البلاد، وذلك في عام 2023، حيث أُغلقت 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية. وشملت قائمة المصادر المحظورة موقع وكالة "سبوتنيك مولدوفا" وقناتها على تطبيق "تلغرام"، ومواقع "كومسومولسكايا برافدا" و"أرغومنتي إي فاكتي" و"موسكوفسكي كومسوموليتس" و"روسيسكايا غازيتا" ووكالة "ريجنوم" و"لينتا. رو" و"برافدا. رو"، بالإضافة إلى مواقع قنوات تلفزيونية مولدوفية. وفي خريف العام الماضي، وقبل الانتخابات في مولدوفا، حُظرت أكثر من 100 قناة على "تلغرام".ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".

