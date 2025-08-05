رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الحكم الصادر ضد غوتسول قمع ضد سياسية منتخبة قانونيا
12:50 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 13:04 GMT 05.08.2025)
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوريفغينيا غوتسول رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا
© Sputnik . Rodion Proca/
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أكدت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، أن الحكم الصادر ضد يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، هو "عمل وحشي وقاسٍ من أعمال القمع السياسي ضد سياسية منتخبة بشكل قانوني".
وقالت ماتفيينكو عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "ما فعله نظام كيشينيوف - ساندو(مايا رئيسة مولدوفا) اليوم على يد القضاء، ليس مجرد فعل قمع سياسي وحشي وساخر ضد سياسية منتخبة شعبيًا في غاغاوزيا، بل هو أيضًا مظهر من مظاهر الطبيعة الوحشية القروسطية (للعصور الوسطى) لأشخاص محددين، بأسماء وألقاب محددة، راهن عليهم الغرب".
وأوضحت أن "السلطات المولدوفية اتخذت القرار بهدوء، ليس فقط لتعقيد المصير السياسي للشخص الذي يمنعهم من استكمال استيلائهم على السلطة في مولدوفا، ولكن أيضًا لسجن امرأة لديها طفلان قاصران بين ذراعيها لسنوات عديدة".
وأضافت: "هذا عار لا يمحى على من يشكلون الآن حكومة معادية للشعب في كيشينيوف، وعلى بروكسل أيضًا. وهذا مثال آخر على مدى قسوة ووحشية آلة ما يسمى بالديمقراطية الأوروبية، التي تستعد للعمل لتحقيق أهدافها".
وأشارت إلى أنه "يجب طرح مسألة الوقف الفوري للانتهاكات التي تتعرض لها يفغينيا غوتسول، في جميع المحافل الممكنة، وهذا هو الحال عندما تُلزم منظمات حقوق الإنسان الدولية حول العالم بإثبات قدرتها الحقيقية على تحقيق ما أُنشئت من أجله".
وقالت ماتفيينكو: "هذا العمل غير المسبوق من أعمال معادية للإنسانية يحظى بدعم أوروبا. لا شك في ذلك".
وكانت غوتسول، قد قالت في وقت سابق من اليوم بعد جلسة النطق بالحكم ضدها: "حكمت عليّ محكمة قطاع بويوتشاني، بصفتي باشكان (رئيسة) غاغاوزيا المنتخبة قانونيًا، بالسجن 7 سنوات في منشأة تابعة للنظام العام. هذا القرار لا يمت للعدالة بصلة. إنه انتقام سياسي، مُخطط له ومُنفذ بأوامر عليا".
وصفت يفغينيا غوتسول، الحكم المتخذ ضدها بالسجن 7 سنوات هو "حكم على النظام الديمقراطي في مولدوفا بأكمله"، مشيرة إلى أن ذلك لـ"ترهيب أبناء غاغاوزيا".
وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، اليوم الثلاثاء، بأن حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
وتدهورت علاقات غوتسول مع السلطات المولدوفية، بعد فوزها في انتخابات عام 2023، وأعلنت السياسية عن خطط لتعزيز العلاقات الودية مع روسيا، وتنتقد المواجهة بين كيشينيوف وموسكو. وأرادت سلطات مولدوفا إعلان الانتخابات "غير قانونية"، لكن برلمان غاغاوزيا أعرب عن تضامنه مع غوتسول، وحدثت عدد من الأنشطة الجماهيرية لدعمهما.
وانتُخبت غوتسول رئيسة لإقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، في مايو/ أيار 2023، عن حزب "شور"، وحصلت على تأييد 52.36% من الناخبين. وفي يونيو/ حزيران 2023، أعلنت المحكمة الدستورية في مولدوفا "عدم دستورية" حزب "شور"، متهمة إياه بـ"التموّل غير القانوني".
واتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة في البلاد، حيث اعتُقلت رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بذريعة واهية، واحتُجز نواب في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا، وفتحت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين.
وتؤيد غوتسول الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، وتعارض انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وعارضت قرارات كيشينيوف، على سبيل المثال، رفضت تطبيق قانون إلغاء وسائل الإعلام الروسية.
وتقف غوتسول علانية مع روسيا، واجتمعت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الموالية للغرب في مولدوفا.
وتعاملت السلطات المولدوفية مع وسائل إعلامية، تُقدم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر السلطات الحاكمة بشأن الأحداث السياسية في البلاد، وذلك في عام 2023، حيث أُغلقت 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية. وشملت قائمة المصادر المحظورة موقع وكالة "سبوتنيك مولدوفا" وقناتها على تطبيق "تلغرام"، ومواقع "كومسومولسكايا برافدا" و"أرغومنتي إي فاكتي" و"موسكوفسكي كومسوموليتس" و"روسيسكايا غازيتا" ووكالة "ريجنوم" و"لينتا. رو" و"برافدا. رو"، بالإضافة إلى مواقع قنوات تلفزيونية مولدوفية. وفي خريف العام الماضي، وقبل الانتخابات في مولدوفا، حُظرت أكثر من 100 قناة على "تلغرام".
ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".