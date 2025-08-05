https://sarabic.ae/20250805/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-الحكم-ضدي-تصفية-سياسية-ومحاكمة-للديمقراطية-في-مولدوفا-1103392891.html

رئيسة إقليم غاغاوزيا: الحكم ضدي تصفية سياسية ومحاكمة للديمقراطية في مولدوفا

رئيسة إقليم غاغاوزيا: الحكم ضدي تصفية سياسية ومحاكمة للديمقراطية في مولدوفا

سبوتنيك عربي

وصفت يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن الحكم المتخذ ضدها بالسجن 7 سنوات بأنه "حكم على النظام الديمقراطي في مولدوفا بأكمله"،... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T11:00+0000

2025-08-05T11:00+0000

2025-08-05T11:00+0000

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وقالت غوتسول في مبنى المحكمة التي نطقت بالحكم عليها، اليوم الثلاثاء: "حكمت عليّ محكمة قطاع بويوتشاني، بصفتي باشكان (رئيسة) غاغاوزيا المنتخبة قانونيًا، بالسجن 7 سنوات في منشأة تابعة للنظام العام. هذا القرار لا يمت للعدالة بصلة. إنه انتقام سياسي، مُخطط له ومُنفذ بأوامر عليا".وأوضحت أن "هذه محاولة لترهيب أبناء غاغاوزيا، الذين يمتلكون الشجاعة للتصويت ضد الحزب الحاكم. هذا تحذيرٌ للمعارضة بأكملها، إذا عارضتم النظام، فستُسجنون وتُصادر ممتلكاتكم وتُدمرون حياتكم".وأكدت غوتسول أن "نظام حزب العدالة والتنمية (PAS) ونظام مايا ساندو (رئيسة مولدوفا)، يستخدم القمع كأداة لقمع المعارضة. في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية، لا يترددون في استخدام أساليب مُضللة مثل تلفيق القضايا والضغط على القضاة وإصدار أحكام بدوافع سياسية. كل هذا لغرض واحد وهو الحفاظ على السلطة مهما كلف الأمر".وأردفت: "لا أعترف بهذه المهزلة، وسأناضل من أجل اسمي وشرفي والحقيقة. لن أنكسر. سأعود حتمًا إلى شعبي، إلى أبنائي، إلى عائلتي".وأفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، اليوم الثلاثاء، بأن حُكم على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وقالت بيرم لوكالة "سبوتنيك": "حُكم على غوتسول، بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.وانتُخبت غوتسول رئيسة لإقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، في مايو/ أيار 2023، عن حزب "شور"، وحصلت على تأييد 52.36% من الناخبين. وفي يونيو/ حزيران 2023، أعلنت المحكمة الدستورية في مولدوفا "عدم دستورية" حزب "شور"، متهمة إياه بـ"التموّل غير القانوني".واتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة في البلاد، حيث اعتُقلت رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بذريعة واهية، واحتُجز نواب في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا، وفتحت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين.وتقف غوتسول علانية مع روسيا، واجتمعت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الموالية للغرب في مولدوفا.ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".مولدوفا تقرر تمديد الإقامة الجبرية بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا لمدة 30 يومارئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا: سنلجأ إلى روسيا إذا قررت كيشينوف إرسال قوات إلى أراضينا

https://sarabic.ae/20250805/كيشينيوف-تحكم-على-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يفغينيا-غوتسول-بالسجن-7-سنوات--عاجل-1103388534.html

https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الروسية-الحكم-الصادر-بحق-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-عار-ومصيبة-حلت-بمولدوفا-وشعبها-1103392088.html

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