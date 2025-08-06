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https://sarabic.ae/20250806/نائب-رئيس-منطقة-غاغاوزيا-حكومة-مولدوفا-تتجاهل-أبسط-قواعد-الإنسانية-1103417892.html
نائب رئيس منطقة غاغاوزيا: حكومة مولدوفا تتجاهل أبسط قواعد الإنسانية
نائب رئيس منطقة غاغاوزيا: حكومة مولدوفا تتجاهل أبسط قواعد الإنسانية
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس منطقة غاغاوزيا، فيكتور بتروف، بأن حكومة مولدوفا تجاهلت حتى أبسط قواعد الإنسانية عندما أصدرت حكمًا "قاسيًا" على يفغينيا غوتسول، رئيسة منطقة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T00:00+0000
2025-08-06T00:47+0000
روسيا
مولدوفا
الأحداث السياسية في مولدوفا
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موسكو –سبوتنيك. صرحت ناتاليا بيرم، محامية غوتسول، لوكالة "سبوتينك"، أن محكمة كيشيناو الجزئية حكمت على زعيم المنطقة بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري في قضية جنائية تتعلق بتمويل حزب سور المحظور.وتابع، "هذه ليست عدالة، بل إشارة تتعمد السلطات استخدام القوة لترهيب المعارضين، وفي مقدمتهم سكان غاغاوزيا، الذين يعارضون سياسات الحكومة المركزية علنا".وأشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل عميقة من النظام القضائي في البلاد.ولفت بيتروف: "اليوم، من المستحيل وصف مولدوفا بأنها دولة ديمقراطية. نعيش في بلد يخضع فيه الحزب الحاكم جميع المؤسسات، ويضع نفسه فوق القانون. لقد سمعنا تهديدات مباشرة من مسؤولين رفيعي المستوى. والآن نرى كيف تنفذ هذه التهديدات".تعرضت الحكومة المولدوفية لانتقادات لقمعها المعارضة واعتقال قادتها تعسفيًا، حيق اعتُقل غوتسول في مطار كيشيناو في مارس/آذار بتهمة انتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية وتزوير وثائق، ويحتجز نواب المعارضة بشكل روتيني في مطارات مولدوفا لزيارتهم روسيا، بينما تتراكم القضايا الجنائية ضد منتقدي الحكومة.كما حجبت الحكومة أكثر من 100 قناة على تيليجرام وأغلقت أكثر من اثنتي عشرة وسيلة إعلامية، بما في ذلك وكالة أنباء ريا نوفوستي مولدوفا والعديد من القنوات التلفزيونية الرئيسية.
https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الروسية-تدعو-الهيئات-الدولية-إلى-تقييم-الحكم-الصادر-بحق-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-1103406301.html
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روسيا, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا
روسيا, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا

نائب رئيس منطقة غاغاوزيا: حكومة مولدوفا تتجاهل أبسط قواعد الإنسانية

00:00 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 00:47 GMT 06.08.2025)
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوريفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في محكمة مقاطعة سيوكانا في كيشيناو
يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في محكمة مقاطعة سيوكانا في كيشيناو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Rodion Proca
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تابعنا عبر
صرّح نائب رئيس منطقة غاغاوزيا، فيكتور بتروف، بأن حكومة مولدوفا تجاهلت حتى أبسط قواعد الإنسانية عندما أصدرت حكمًا "قاسيًا" على يفغينيا غوتسول، رئيسة منطقة غاغاوزيا المتمتعة بالحكم الذاتي في مولدوفا، وبالتالي تعمدت استخدام القوة لتخويف المعارضين.
موسكو –سبوتنيك. صرحت ناتاليا بيرم، محامية غوتسول، لوكالة "سبوتينك"، أن محكمة كيشيناو الجزئية حكمت على زعيم المنطقة بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري في قضية جنائية تتعلق بتمويل حزب سور المحظور.
وقال فيكتور بتروف، "لم نشهد اليوم عدالة، بل أعمال انتقام سياسية. جرت محاكمة الباشكان (رئيس غاغاوزيا) بسرعة غير مسبوقة، بينما ظلت قضايا مماثلة كامنة لسنوات. حتى الأعراف الإنسانية الأساسية تُتجاهل - لم يُشكّل وجود الأطفال الصغار عائقًا أمام إصدار أحكام قاسية".
وتابع، "هذه ليست عدالة، بل إشارة تتعمد السلطات استخدام القوة لترهيب المعارضين، وفي مقدمتهم سكان غاغاوزيا، الذين يعارضون سياسات الحكومة المركزية علنا".
وأشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل عميقة من النظام القضائي في البلاد.
ولفت بيتروف: "اليوم، من المستحيل وصف مولدوفا بأنها دولة ديمقراطية. نعيش في بلد يخضع فيه الحزب الحاكم جميع المؤسسات، ويضع نفسه فوق القانون. لقد سمعنا تهديدات مباشرة من مسؤولين رفيعي المستوى. والآن نرى كيف تنفذ هذه التهديدات".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
الخارجية الروسية تدعو الهيئات الدولية إلى تقييم الحكم الصادر بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا
أمس, 15:41 GMT
تعرضت الحكومة المولدوفية لانتقادات لقمعها المعارضة واعتقال قادتها تعسفيًا، حيق اعتُقل غوتسول في مطار كيشيناو في مارس/آذار بتهمة انتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية وتزوير وثائق، ويحتجز نواب المعارضة بشكل روتيني في مطارات مولدوفا لزيارتهم روسيا، بينما تتراكم القضايا الجنائية ضد منتقدي الحكومة.
كما حجبت الحكومة أكثر من 100 قناة على تيليجرام وأغلقت أكثر من اثنتي عشرة وسيلة إعلامية، بما في ذلك وكالة أنباء ريا نوفوستي مولدوفا والعديد من القنوات التلفزيونية الرئيسية.
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