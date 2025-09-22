https://sarabic.ae/20250922/رئيس-الوزراء-المولدوفي-السابق-يتهم-اللجنة-المركزية-للانتخابات-بانتهاك-الدستور-1105113873.html
رئيس الوزراء المولدوفي السابق يتهم اللجنة المركزية للانتخابات بانتهاك الدستور
وقال تارليف لوكالة "سبوتنيك": "الآن، ابتكرت السلطات مُرشِّحًا جديدًا، إذ يُقرِّر مسؤولو اللجنة المركزية للانتخابات بأنفسهم ما إذا كانوا سيسمحون لحزب ما بالمشاركة في الانتخابات".وأضاف: "هناك حديث عن اعتقالات محتملة لقادة المعارضة، بمن فيهم أنا وزملائي. كلُّ هذا جزء من حملة ترهيب".ولجأت السلطات المولدوفية إلى إجراءات قمعية ضد أي معارضة، فبالإضافة لسجن رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم يفغينيا غوتسول، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويُحتجز أعضاء في البرلمان في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا.علاوة على ذلك، تسعى كيشينيوف إلى حظر الاحتجاجات قبل 30 يومًا من الانتخابات وبعدها، ولمنع المرشحين من التسجيل دون تقديم الأسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، واقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بذريعة "مكافحة الفساد الانتخابي".وفي خريف عام 2024، وقبل الانتخابات المولدوفية، حُظرت أكثر من 100 قناة على تطبيق "تلغرام".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر/ أيلول الجاري. تضم الكتلة الوطنية حزب مستقبل مولدوفا بزعامة تارليف، والحزب الاشتراكي بزعامة إيغور دودون، وحزب قلب مولدوفا بزعامة زعيمة حزب "غاغاوز" السابقة إيرينا فلاح، والحزب الشيوعي بزعامة الرئيس السابق فلاديمير فورونين.رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفاباحث في الشأن الروسي: مولدوفا تتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وأوروبا
أكد رئيس الوزراء المولدوفي السابق فاسيلي تارليف، أحد قادة الكتلة الوطنية، أن اللجنة الانتخابية المركزية في مولدوفا، تنتهك الدستور بتقييد مشاركة المعارضة في الانتخابات.
وقال تارليف لوكالة "سبوتنيك": "الآن، ابتكرت السلطات مُرشِّحًا جديدًا، إذ يُقرِّر مسؤولو اللجنة المركزية للانتخابات بأنفسهم ما إذا كانوا سيسمحون لحزب ما بالمشاركة في الانتخابات".
وتابع: "لكن الدستور ينصُّ بوضوح على أنه لكل مواطن الحق في التصويت والترشح، ولا يحقُّ لأحدٍ سوى المحكمة حرمان أيِّ شخصٍ من هذا الحق. ومع ذلك، فقد وضعت السلطات حواجزَ مصطنعة، شهادات وامتحانات واختبارات، ملايين المشاكل. نعم، الضغط هائل".
وأضاف: "هناك حديث عن اعتقالات محتملة لقادة المعارضة، بمن فيهم أنا وزملائي. كلُّ هذا جزء من حملة ترهيب".
وترأس تارليف الحكومة المولدوفية من عام 2001 إلى عام 2008. وخلال هذه الفترة، تغلبت البلاد على عواقب أزمات التسعينيات وحققت أعلى نمو اقتصادي لها في تاريخها، حيث زاد ناتجها المحلي الإجمالي 5 أضعاف.
ولجأت السلطات المولدوفية إلى إجراءات قمعية ضد أي معارضة، فبالإضافة لسجن رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم يفغينيا غوتسول، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويُحتجز أعضاء في البرلمان في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا.
علاوة على ذلك، تسعى كيشينيوف إلى حظر الاحتجاجات قبل 30 يومًا من الانتخابات وبعدها، ولمنع المرشحين من التسجيل دون تقديم الأسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، واقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بذريعة "مكافحة الفساد الانتخابي".
وشنّت السلطات المولدوفية حملة صارمة على وسائل الإعلام غير المرغوب فيها من قبلها، التي عرضت منظورًا مختلفًا عن الحكومة الحاكمة للأحداث السياسية في عام 2023، فأغلقت 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية.
وفي خريف عام 2024، وقبل الانتخابات المولدوفية، حُظرت أكثر من 100 قناة على تطبيق "تلغرام".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر/ أيلول الجاري. تضم الكتلة الوطنية حزب مستقبل مولدوفا بزعامة تارليف، والحزب الاشتراكي بزعامة إيغور دودون، وحزب قلب مولدوفا بزعامة زعيمة حزب "غاغاوز" السابقة إيرينا فلاح، والحزب الشيوعي بزعامة الرئيس السابق فلاديمير فورونين.