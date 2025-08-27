باحث في الشأن الروسي: مولدوفا تتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وأوروبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باحث في الشأن الروسي: مولدوفا تتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وأوروبا
باحث في الشأن الروسي: مولدوفا تتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وأوروبا
باحث في الشأن الروسي: مولدوفا تتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وأوروبا
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، طبيعة العلاقة بين روسيا ومولدوفا في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بعرقلة القسم القنصلي والبريد الدبلوماسي الروسي،... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
العالم
مولدوفا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
تقارير سبوتنيك
حصري
وأوضح العملة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا تسعى إلى فتح كل الساحات الممكنة للضغط على روسيا، ومولدوفا واحدة منها"، مشيرًا إلى "الانقسام الداخلي بين التيار الحاكم المؤيد للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، والمعارضة التي ترى في الحفاظ على علاقة طبيعية مع روسيا ضمانًا للاستقرار السياسي". ورأى الباحث في الشأن الروسي، أن "أوروبا هي المتضرر الأكبر من حالة العداء مع روسيا، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي الى إبقاء أي ساحات المواجهة مفتوحة مع روسيا، ومحاولته ضم أكبر عدد ممكن من دول أوروبا الشرقية لعزلها اقتصاديا، باعتبارها الخصم المباشر في هذه المنطقة الجيوسياسية". وختم العملة بالقول إن "الزيارة الأوروبية المرتقبة إلى مولدوفا تهدف إلى دعم الحكومة الحالية في استحقاقها الانتخابي وإيجاد حالة مواجهة مع روسيا، لتحقيق انتصار وهمي وإظهار فاعلية على الساحة الدولية، باستخدام ما تبقى من أوراق ضغط، في حين تشدد موسكو على أن مناقشة أمن القارة الأوروبية يجب أن يتم وفق التطورات الراهنة والمعايير المحددة، بحيث تأتي الساحات ضمن هذا السياق".يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وتؤيد غوتسول الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، وتعارض انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وعارضت قرارات كيشينيوف، على سبيل المثال، ورفضت تطبيق قانون إلغاء وسائل الإعلام الروسية.قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات
سبوتنيك عربي
14:07 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 14:13 GMT 27.08.2025)
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، طبيعة العلاقة بين روسيا ومولدوفا في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بعرقلة القسم القنصلي والبريد الدبلوماسي الروسي، معتبرا أن "مولدوفا باتت تشكل ساحة مواجهة جديدة بين موسكو والمعسكر الأوروبي".
وأوضح العملة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا تسعى إلى فتح كل الساحات الممكنة للضغط على روسيا، ومولدوفا واحدة منها"، مشيرًا إلى "الانقسام الداخلي بين التيار الحاكم المؤيد للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، والمعارضة التي ترى في الحفاظ على علاقة طبيعية مع روسيا ضمانًا للاستقرار السياسي".

وأضاف أن "الحل المنشود بين موسكو وواشنطن لا يقتصر على الأزمة الأوكرانية، بل يشمل أيضا دول أوروبا الشرقية ومنها مولدوفا"، لافتًا إلى أن "استضافة مولدوفا تدريبات للناتو رغم النص الدستوري الذي يكرس حيادها العسكري، يعكس تجاوزا أوروبيا للمواثيق الدولية ورغبة في استخدام كل الأوراق لزعزعة العلاقة بين شرق أوروبا وغربها".

مظاهرة للمعارضة من أجل مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
أنصار كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا يعتصمون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين
18 أغسطس, 11:48 GMT
ورأى الباحث في الشأن الروسي، أن "أوروبا هي المتضرر الأكبر من حالة العداء مع روسيا، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي الى إبقاء أي ساحات المواجهة مفتوحة مع روسيا، ومحاولته ضم أكبر عدد ممكن من دول أوروبا الشرقية لعزلها اقتصاديا، باعتبارها الخصم المباشر في هذه المنطقة الجيوسياسية".

وأشار إلى أن "الواقع السياسي في مولدوفا لا يسمح للاتحاد الأوروبي بمنح التيار الحاكم ضمانات انتخابية، في ظل تراجع التأييد الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحسب الاستفتاءات الأخيرة، ما يفسر خلق حالة من التوتر قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تحقيق الفوز حتى ولو بنسبة ضئيلة".

وختم العملة بالقول إن "الزيارة الأوروبية المرتقبة إلى مولدوفا تهدف إلى دعم الحكومة الحالية في استحقاقها الانتخابي وإيجاد حالة مواجهة مع روسيا، لتحقيق انتصار وهمي وإظهار فاعلية على الساحة الدولية، باستخدام ما تبقى من أوراق ضغط، في حين تشدد موسكو على أن مناقشة أمن القارة الأوروبية يجب أن يتم وفق التطورات الراهنة والمعايير المحددة، بحيث تأتي الساحات ضمن هذا السياق".
يفغينيا غوتسول رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات
5 أغسطس, 09:26 GMT
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وتؤيد غوتسول الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، وتعارض انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وعارضت قرارات كيشينيوف، على سبيل المثال، ورفضت تطبيق قانون إلغاء وسائل الإعلام الروسية.
قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات
