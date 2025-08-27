https://sarabic.ae/20250827/باحث-في-الشأن-الروسي-مولدوفا-تتحول-إلى-ساحة-مواجهة-جديدة-بين-موسكو-وأوروبا-1104200181.html
باحث في الشأن الروسي: مولدوفا تتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وأوروبا
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، طبيعة العلاقة بين روسيا ومولدوفا في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بعرقلة القسم القنصلي والبريد الدبلوماسي الروسي،
2025-08-27T14:07+0000
2025-08-27T14:07+0000
2025-08-27T14:13+0000
وأوضح العملة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا تسعى إلى فتح كل الساحات الممكنة للضغط على روسيا، ومولدوفا واحدة منها"، مشيرًا إلى "الانقسام الداخلي بين التيار الحاكم المؤيد للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، والمعارضة التي ترى في الحفاظ على علاقة طبيعية مع روسيا ضمانًا للاستقرار السياسي". ورأى الباحث في الشأن الروسي، أن "أوروبا هي المتضرر الأكبر من حالة العداء مع روسيا، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي الى إبقاء أي ساحات المواجهة مفتوحة مع روسيا، ومحاولته ضم أكبر عدد ممكن من دول أوروبا الشرقية لعزلها اقتصاديا، باعتبارها الخصم المباشر في هذه المنطقة الجيوسياسية". وختم العملة بالقول إن "الزيارة الأوروبية المرتقبة إلى مولدوفا تهدف إلى دعم الحكومة الحالية في استحقاقها الانتخابي وإيجاد حالة مواجهة مع روسيا، لتحقيق انتصار وهمي وإظهار فاعلية على الساحة الدولية، باستخدام ما تبقى من أوراق ضغط، في حين تشدد موسكو على أن مناقشة أمن القارة الأوروبية يجب أن يتم وفق التطورات الراهنة والمعايير المحددة، بحيث تأتي الساحات ضمن هذا السياق".يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وتؤيد غوتسول الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، وتعارض انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وعارضت قرارات كيشينيوف، على سبيل المثال، ورفضت تطبيق قانون إلغاء وسائل الإعلام الروسية.قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا تهدد ديمقراطية مولدوفا عشية الانتخابات
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، طبيعة العلاقة بين روسيا ومولدوفا في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بعرقلة القسم القنصلي والبريد الدبلوماسي الروسي، معتبرا أن "مولدوفا باتت تشكل ساحة مواجهة جديدة بين موسكو والمعسكر الأوروبي".
وأوضح العملة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا تسعى إلى فتح كل الساحات الممكنة للضغط على روسيا، ومولدوفا واحدة منها"، مشيرًا إلى "الانقسام الداخلي بين التيار الحاكم المؤيد للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، والمعارضة التي ترى في الحفاظ على علاقة طبيعية مع روسيا ضمانًا للاستقرار السياسي".
وأضاف أن "الحل المنشود بين موسكو وواشنطن لا يقتصر على الأزمة الأوكرانية، بل يشمل أيضا دول أوروبا الشرقية ومنها مولدوفا"، لافتًا إلى أن "استضافة مولدوفا تدريبات للناتو رغم النص الدستوري الذي يكرس حيادها العسكري، يعكس تجاوزا أوروبيا للمواثيق الدولية ورغبة في استخدام كل الأوراق لزعزعة العلاقة بين شرق أوروبا وغربها".
ورأى الباحث في الشأن الروسي، أن "أوروبا هي المتضرر الأكبر من حالة العداء مع روسيا، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي الى إبقاء أي ساحات المواجهة مفتوحة مع روسيا، ومحاولته ضم أكبر عدد ممكن من دول أوروبا الشرقية لعزلها اقتصاديا، باعتبارها الخصم المباشر في هذه المنطقة الجيوسياسية".
وأشار إلى أن "الواقع السياسي في مولدوفا لا يسمح للاتحاد الأوروبي بمنح التيار الحاكم ضمانات انتخابية، في ظل تراجع التأييد الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحسب الاستفتاءات الأخيرة، ما يفسر خلق حالة من التوتر قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تحقيق الفوز حتى ولو بنسبة ضئيلة".
وختم العملة بالقول إن "الزيارة الأوروبية المرتقبة إلى مولدوفا تهدف إلى دعم الحكومة الحالية في استحقاقها الانتخابي وإيجاد حالة مواجهة مع روسيا، لتحقيق انتصار وهمي وإظهار فاعلية على الساحة الدولية، باستخدام ما تبقى من أوراق ضغط، في حين تشدد موسكو على أن مناقشة أمن القارة الأوروبية يجب أن يتم وفق التطورات الراهنة والمعايير المحددة، بحيث تأتي الساحات ضمن هذا السياق".
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وتؤيد غوتسول الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، وتعارض انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وعارضت قرارات كيشينيوف، على سبيل المثال، ورفضت تطبيق قانون إلغاء وسائل الإعلام الروسية.