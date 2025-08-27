https://sarabic.ae/20250827/رئيسة-سابقة-للوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-أنفقنا-عشرات-الملايين-لدعم-نظام-ساندو-في-مولدوفا-1104204864.html
رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفا
رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفا
كشفت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، عن تخصيص الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات سنويا لدعم نظام مايا ساندو في مولدوفا.
وقالت في مقطع حصري خلال مكالمة مع الثنائي الروسي الساخر "فوفان" و"ليكسوس": "عشرات الملايين من الدولارات، أُرسلت هذه الأموال إلى مولدوفا لفترة طويلة، لفترة أطول من تلك التي أرسلت إلى أوكرانيا".
وأشارت باور إلى أن هذه الأموال أسهمت في دعم الرئيسة مايا ساندو، التي كانت بدورها مستفيدة من المساعدات الأمريكية، واصفة هذا الدعم بـ"لحظة مشرقة للديمقراطية".
وعبرت باور عن قلقها من سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محذرة من تدخله المحتمل في شؤون مولدوفا، ودعت الحلفاء الأوروبيين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تعزيز دورهم في هذا السياق، مؤكدة أن أوروبا أصبحت أكثر أهمية في ظل عدم تدخل ترامب في شؤون مولدوفا.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وتؤيد غوتسول الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، وتعارض انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وعارضت قرارات كيشينيوف، على سبيل المثال، ورفضت تطبيق قانون إلغاء وسائل الإعلام الروسية.