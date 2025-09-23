https://sarabic.ae/20250923/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الناتو-يستعد-لنشر-قواته-في-أوديسا-لترهيب-بريدنيستروفيه--عاجل-1105152584.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يستعد لنشر قواته في أوديسا لترهيب بريدنيستروفيه- عاجل
صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتأهب لنشر قوات في مقاطعة أوديسا، لتهديد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025
08:06 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 08:20 GMT 23.09.2025)
صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتأهب لنشر قوات في مقاطعة أوديسا، لتهديد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، حيث وصلت المجموعة الأولى من العسكريين بالفعل إلى المقاطعة.