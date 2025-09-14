https://sarabic.ae/20250914/الدوما-الروسي-الاستخبارات-الغربية-تجمع-بيانات-حول-الوضع-في-أقاليم-روسيا-للتحريض-على-الاحتجاجات-1104836806.html

الدوما الروسي: الاستخبارات الغربية تجمع بيانات حول الوضع في أقاليم روسيا للتحريض على الاحتجاجات

الدوما الروسي: الاستخبارات الغربية تجمع بيانات حول الوضع في أقاليم روسيا للتحريض على الاحتجاجات

صرح رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية الروسية، فاسيلي بيسكاريوف، بأن اللجنة أثبتت أن أجهزة الاستخبارات الغربية تجمع... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت قناة اللجنة عبر "تلغرام"، نقلا عن بيسكاريوف: "أثبتت اللجنة أن أجهزة الاستخبارات المعادية تجمع بيانات مكثفة عن الوضع في مناطق بلادنا بهدف التحريض على الاحتجاجات. ولهذا الغرض، يجري البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني تدريبات مناسبة بانتظام مع ممثلي ما يُسمى بالمعارضة الروسية الراديكالية، وهم في الواقع خونة. وستُقابل هذه الأعمال الخبيثة برد لا محالة".بالإضافة إلى ذلك، ينتخب نواب البرلمانات الإقليمية في 11 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية، وفي 25 مدينة ينتخب نواب الهيئات التمثيلية للمراكز الإدارية للأقاليم.

