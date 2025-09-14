https://sarabic.ae/20250914/الدوما-الروسي-الاستخبارات-الغربية-تجمع-بيانات-حول-الوضع-في-أقاليم-روسيا-للتحريض-على-الاحتجاجات-1104836806.html
الدوما الروسي: الاستخبارات الغربية تجمع بيانات حول الوضع في أقاليم روسيا للتحريض على الاحتجاجات
بالإضافة إلى ذلك، ينتخب نواب البرلمانات الإقليمية في 11 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية، وفي 25 مدينة ينتخب نواب الهيئات التمثيلية للمراكز الإدارية للأقاليم.
صرح رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية الروسية، فاسيلي بيسكاريوف، بأن اللجنة أثبتت أن أجهزة الاستخبارات الغربية تجمع بيانات مكثفة عن الوضع في مناطق روسيا الاتحادية بهدف التحريض على الاحتجاجات، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية التي تشهدها مقاطعات روسيا الآن.
وقالت قناة اللجنة عبر "تلغرام"، نقلا عن بيسكاريوف: "أثبتت اللجنة أن أجهزة الاستخبارات المعادية تجمع بيانات مكثفة عن الوضع في مناطق بلادنا بهدف التحريض على الاحتجاجات. ولهذا الغرض، يجري البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني تدريبات مناسبة بانتظام مع ممثلي ما يُسمى بالمعارضة الروسية الراديكالية، وهم في الواقع خونة. وستُقابل هذه الأعمال الخبيثة برد لا محالة".
وأضاف رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية أن "الغرب يستعد بنشاط لانتخابات مجلس الدوما لعام 2026. ولم يتغير هدف خصومنا - إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. والانتخابات، كما يعتقدون، هي إحدى الفرص المناسبة لمحاولة تدمير وحدتنا الداخلية".
وتُجرى الانتخابات في روسيا في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول. وفي يوم تصويت واحد، تجرى انتخابات مباشرة لاختيار حكام 20 مقاطعة من مقاطعات روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ينتخب نواب البرلمانات الإقليمية في 11 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية، وفي 25 مدينة ينتخب نواب الهيئات التمثيلية للمراكز الإدارية للأقاليم.