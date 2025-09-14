عربي
https://sarabic.ae/20250914/الدوما-الروسي-الاستخبارات-الغربية-تجمع-بيانات-حول-الوضع-في-أقاليم-روسيا-للتحريض-على-الاحتجاجات-1104836806.html
الدوما الروسي: الاستخبارات الغربية تجمع بيانات حول الوضع في أقاليم روسيا للتحريض على الاحتجاجات
الدوما الروسي: الاستخبارات الغربية تجمع بيانات حول الوضع في أقاليم روسيا للتحريض على الاحتجاجات
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية الروسية، فاسيلي بيسكاريوف، بأن اللجنة أثبتت أن أجهزة الاستخبارات الغربية تجمع... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T13:48+0000
2025-09-14T13:48+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_d56d857c3eaaa040282613e9643ead25.jpg
وقالت قناة اللجنة عبر "تلغرام"، نقلا عن بيسكاريوف: "أثبتت اللجنة أن أجهزة الاستخبارات المعادية تجمع بيانات مكثفة عن الوضع في مناطق بلادنا بهدف التحريض على الاحتجاجات. ولهذا الغرض، يجري البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني تدريبات مناسبة بانتظام مع ممثلي ما يُسمى بالمعارضة الروسية الراديكالية، وهم في الواقع خونة. وستُقابل هذه الأعمال الخبيثة برد لا محالة".بالإضافة إلى ذلك، ينتخب نواب البرلمانات الإقليمية في 11 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية، وفي 25 مدينة ينتخب نواب الهيئات التمثيلية للمراكز الإدارية للأقاليم.
https://sarabic.ae/20250913/مبعوث-روسي-وارسو-غير-مستعدة-للتشاور-مع-روسيا-بشأن-حادثة-الطائرات-المسيرة-1104819372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1550f921d0e703046217484caeeb319c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدوما الروسي: الاستخبارات الغربية تجمع بيانات حول الوضع في أقاليم روسيا للتحريض على الاحتجاجات

13:48 GMT 14.09.2025
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
تابعنا عبر
صرح رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية الروسية، فاسيلي بيسكاريوف، بأن اللجنة أثبتت أن أجهزة الاستخبارات الغربية تجمع بيانات مكثفة عن الوضع في مناطق روسيا الاتحادية بهدف التحريض على الاحتجاجات، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية التي تشهدها مقاطعات روسيا الآن.
وقالت قناة اللجنة عبر "تلغرام"، نقلا عن بيسكاريوف: "أثبتت اللجنة أن أجهزة الاستخبارات المعادية تجمع بيانات مكثفة عن الوضع في مناطق بلادنا بهدف التحريض على الاحتجاجات. ولهذا الغرض، يجري البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني تدريبات مناسبة بانتظام مع ممثلي ما يُسمى بالمعارضة الروسية الراديكالية، وهم في الواقع خونة. وستُقابل هذه الأعمال الخبيثة برد لا محالة".
وأضاف رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية أن "الغرب يستعد بنشاط لانتخابات مجلس الدوما لعام 2026. ولم يتغير هدف خصومنا - إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. والانتخابات، كما يعتقدون، هي إحدى الفرص المناسبة لمحاولة تدمير وحدتنا الداخلية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة
أمس, 23:14 GMT
وتُجرى الانتخابات في روسيا في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول. وفي يوم تصويت واحد، تجرى انتخابات مباشرة لاختيار حكام 20 مقاطعة من مقاطعات روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ينتخب نواب البرلمانات الإقليمية في 11 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية، وفي 25 مدينة ينتخب نواب الهيئات التمثيلية للمراكز الإدارية للأقاليم.
