مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/مبعوث-روسي-وارسو-غير-مستعدة-للتشاور-مع-روسيا-بشأن-حادثة-الطائرات-المسيرة-1104819372.html
مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة
مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
صرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن وزارة الدفاع البولندية "غير مستعدة" للتشاور مع وزارة الدفاع الروسية بشأن حادثة... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T23:14+0000
2025-09-13T23:14+0000
بولندا
روسيا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأضاف المبعوث أنه على الرغم من عدم توافر تفاصيل عن الحادثة، "تم التوصل إلى استنتاجات" تفيد بأن روسيا "تريد زعزعة استقرار الوضع في بولندا".زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مُسيّرة "خطيرة" فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يُقدّم أي دليل.وفي وقت لاحق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أكثر من عشر طائرات مُسيّرة شاركت في الحادث.وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وارسو لم تُقدّم أي دليل على الأصل الروسي المزعوم للطائرات المُسيّرة التي أُسقطت فوق أراضي البلاد.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا علم له بأي طلبات من السلطات البولندية للتواصل مع الكرملين.كما أشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) دأبوا على اتهام روسيا بالاستفزازات يوميًا دون محاولة تقديم أي دليل.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يُخطط لتدمير أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الضربة الشاملة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر. والوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.في 10 سبتمبر، صرّح النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودهما، وأخطرت وارسو مينسك بشأن طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بولندا, روسيا, طائرة مسيرة
بولندا, روسيا, طائرة مسيرة

مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة

23:14 GMT 13.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن وزارة الدفاع البولندية "غير مستعدة" للتشاور مع وزارة الدفاع الروسية بشأن حادثة الطائرة المسيرة، معتبرا أن هذا يمثل استفزازا من السلطات.
موسكو –سبوتنيك. وأضاف المبعوث أنه على الرغم من عدم توافر تفاصيل عن الحادثة، "تم التوصل إلى استنتاجات" تفيد بأن روسيا "تريد زعزعة استقرار الوضع في بولندا".
وتابع عبر حسابه بموقع "إكس"، "لماذا؟ هل يُمكن زعزعة الاستقرار باستخدام 19 طائرة مُسيّرة غير مُسلّحة؟ أسئلة بديهية كثيرة بلا إجابات. عرضت وزارة الدفاع الروسية إجراء مشاورات، بينما لم تكن وزارة الدفاع البولندية مُستعدة. يبدو الأمر إما استفزازًا أو سوء فهم لا يُريد الجانب البولندي توضيحه".
زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مُسيّرة "خطيرة" فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يُقدّم أي دليل.
وفي وقت لاحق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أكثر من عشر طائرات مُسيّرة شاركت في الحادث.
وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وارسو لم تُقدّم أي دليل على الأصل الروسي المزعوم للطائرات المُسيّرة التي أُسقطت فوق أراضي البلاد.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا علم له بأي طلبات من السلطات البولندية للتواصل مع الكرملين.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
أمس, 20:15 GMT
كما أشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) دأبوا على اتهام روسيا بالاستفزازات يوميًا دون محاولة تقديم أي دليل.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يُخطط لتدمير أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الضربة الشاملة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر. والوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.
في 10 سبتمبر، صرّح النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودهما، وأخطرت وارسو مينسك بشأن طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала