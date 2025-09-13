https://sarabic.ae/20250913/مبعوث-روسي-وارسو-غير-مستعدة-للتشاور-مع-روسيا-بشأن-حادثة-الطائرات-المسيرة-1104819372.html
مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة
صرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن وزارة الدفاع البولندية "غير مستعدة" للتشاور مع وزارة الدفاع الروسية بشأن حادثة...
موسكو –سبوتنيك. وأضاف المبعوث أنه على الرغم من عدم توافر تفاصيل عن الحادثة، "تم التوصل إلى استنتاجات" تفيد بأن روسيا "تريد زعزعة استقرار الوضع في بولندا".زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مُسيّرة "خطيرة" فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يُقدّم أي دليل.وفي وقت لاحق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أكثر من عشر طائرات مُسيّرة شاركت في الحادث.وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وارسو لم تُقدّم أي دليل على الأصل الروسي المزعوم للطائرات المُسيّرة التي أُسقطت فوق أراضي البلاد.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا علم له بأي طلبات من السلطات البولندية للتواصل مع الكرملين.كما أشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) دأبوا على اتهام روسيا بالاستفزازات يوميًا دون محاولة تقديم أي دليل.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يُخطط لتدمير أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الضربة الشاملة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر. والوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.في 10 سبتمبر، صرّح النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودهما، وأخطرت وارسو مينسك بشأن طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
صرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن وزارة الدفاع البولندية "غير مستعدة" للتشاور مع وزارة الدفاع الروسية بشأن حادثة الطائرة المسيرة، معتبرا أن هذا يمثل استفزازا من السلطات.
موسكو –سبوتنيك. وأضاف المبعوث أنه على الرغم من عدم توافر تفاصيل عن الحادثة
، "تم التوصل إلى استنتاجات" تفيد بأن روسيا "تريد زعزعة استقرار الوضع في بولندا".
وتابع عبر حسابه بموقع "إكس"، "لماذا؟ هل يُمكن زعزعة الاستقرار باستخدام 19 طائرة مُسيّرة غير مُسلّحة؟ أسئلة بديهية كثيرة بلا إجابات. عرضت وزارة الدفاع الروسية إجراء مشاورات، بينما لم تكن وزارة الدفاع البولندية مُستعدة. يبدو الأمر إما استفزازًا أو سوء فهم لا يُريد الجانب البولندي توضيحه".
زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مُسيّرة "خطيرة" فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يُقدّم أي دليل.
وفي وقت لاحق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أكثر من عشر طائرات مُسيّرة شاركت في الحادث.
وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وارسو لم تُقدّم أي دليل على الأصل الروسي المزعوم للطائرات المُسيّرة التي أُسقطت فوق أراضي البلاد.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا علم له بأي طلبات من السلطات البولندية للتواصل مع الكرملين.
كما أشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) دأبوا على اتهام روسيا بالاستفزازات يوميًا دون محاولة تقديم أي دليل.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يُخطط لتدمير أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الضربة الشاملة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر. والوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.
في 10 سبتمبر، صرّح النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودهما، وأخطرت وارسو مينسك بشأن طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.