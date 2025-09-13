https://sarabic.ae/20250913/مبعوث-روسي-وارسو-غير-مستعدة-للتشاور-مع-روسيا-بشأن-حادثة-الطائرات-المسيرة-1104819372.html

مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة

مبعوث روسي: وارسو "غير مستعدة" للتشاور مع روسيا بشأن حادثة الطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

صرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن وزارة الدفاع البولندية "غير مستعدة" للتشاور مع وزارة الدفاع الروسية بشأن حادثة... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T23:14+0000

2025-09-13T23:14+0000

2025-09-13T23:14+0000

بولندا

روسيا

طائرة مسيرة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

موسكو –سبوتنيك. وأضاف المبعوث أنه على الرغم من عدم توافر تفاصيل عن الحادثة، "تم التوصل إلى استنتاجات" تفيد بأن روسيا "تريد زعزعة استقرار الوضع في بولندا".زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مُسيّرة "خطيرة" فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يُقدّم أي دليل.وفي وقت لاحق، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أكثر من عشر طائرات مُسيّرة شاركت في الحادث.وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وارسو لم تُقدّم أي دليل على الأصل الروسي المزعوم للطائرات المُسيّرة التي أُسقطت فوق أراضي البلاد.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا علم له بأي طلبات من السلطات البولندية للتواصل مع الكرملين.كما أشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) دأبوا على اتهام روسيا بالاستفزازات يوميًا دون محاولة تقديم أي دليل.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يُخطط لتدمير أي أهداف على الأراضي البولندية خلال الضربة الشاملة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر. والوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.في 10 سبتمبر، صرّح النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، بأن بيلاروسيا أخطرت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودهما، وأخطرت وارسو مينسك بشأن طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, روسيا, طائرة مسيرة