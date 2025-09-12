https://sarabic.ae/20250912/موسكو-روسيا-ليست-مهتمة-بتصعيد-التوترات-مع-بولندا--1104798010.html
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن روسيا لا ترغب في تصعيد التوترات مع وارسو.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حادثة الطائرة المسيرة في بولندا: "لقد أكدنا مرارا أننا لا نرغب في تصعيد التوترات مع وارسو. ونكرر هذا الآن".وقال: "اعترفت وارسو بإمكانية انطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، سارعت إلى إلقاء اللوم على روسيا دون تقديم أي دليل".وأضاف: "نعتقد أنه من المهم تحليل الحجم الحقيقي لعواقب الحادث ومقارنتها بالضجة الإعلامية التي يُثيرها السياسيون البولنديون وغيرهم من السياسيين الأوروبيين".في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".بدوره، قال القائم بالأعمال الروسي، أندريه أورداش، لوسائل إعلام روسية: "بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية الأصل".وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه "لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين"، مبيّنا أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون تقديم أي حجج.بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الهجوم الواسع الذي شنته القوات المسلحة الروسية على منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر/أيلول، أنه لم يكن هناك أي أهداف مخططة للتدمير على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.
بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.