موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن روسيا لا ترغب في تصعيد التوترات مع وارسو.
بولندا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حادثة الطائرة المسيرة في بولندا: "لقد أكدنا مرارا أننا لا نرغب في تصعيد التوترات مع وارسو. ونكرر هذا الآن".وقال: "اعترفت وارسو بإمكانية انطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، سارعت إلى إلقاء اللوم على روسيا دون تقديم أي دليل".وأضاف: "نعتقد أنه من المهم تحليل الحجم الحقيقي لعواقب الحادث ومقارنتها بالضجة الإعلامية التي يُثيرها السياسيون البولنديون وغيرهم من السياسيين الأوروبيين".في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".بدوره، قال القائم بالأعمال الروسي، أندريه أورداش، لوسائل إعلام روسية: "بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية الأصل".وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه "لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين"، مبيّنا أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون تقديم أي حجج.بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن روسيا لا ترغب في تصعيد التوترات مع وارسو.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حادثة الطائرة المسيرة في بولندا: "لقد أكدنا مرارا أننا لا نرغب في تصعيد التوترات مع وارسو. ونكرر هذا الآن".

وأشار إلى أن وارسو سارعت، دون تقديم أي دليل، إلى إلقاء اللوم على روسيا في حادثة الطائرات المسيرة في بولندا.

وقال: "اعترفت وارسو بإمكانية انطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، سارعت إلى إلقاء اللوم على روسيا دون تقديم أي دليل".
رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
19:52 GMT
وأضاف: "نعتقد أنه من المهم تحليل الحجم الحقيقي لعواقب الحادث ومقارنتها بالضجة الإعلامية التي يُثيرها السياسيون البولنديون وغيرهم من السياسيين الأوروبيين".

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، زعم يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مشيرا إلى أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.

في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
روسيا تصف قرار بولندا بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا بالـ"مدمر"
أمس, 17:57 GMT
بدوره، قال القائم بالأعمال الروسي، أندريه أورداش، لوسائل إعلام روسية: "بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية الأصل".
وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه "لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين"، مبيّنا أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون تقديم أي حجج.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الهجوم الواسع الذي شنته القوات المسلحة الروسية على منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر/أيلول، أنه لم يكن هناك أي أهداف مخططة للتدمير على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.

بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.
