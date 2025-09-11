https://sarabic.ae/20250911/روسيا-تصف-قرار-بولندا-بإغلاق-الحدود-مع-بيلاروسيا-بالـمدمر-1104758646.html

روسيا تصف قرار بولندا بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا بالـ"مدمر"

روسيا تصف قرار بولندا بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا بالـ"مدمر"

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وارسو إلى إعادة النظر في قرارها بإغلاق نقاط التفتيش على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في أقرب وقت

وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "يُحرم سكان المناطق الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا، من فرصة الحفاظ على الروابط الأسرية الوثيقة والتواصل الإنساني التقليدي. ندعو وارسو إلى التفكير في عواقب هذه الخطوات المدمرة وإعادة النظر في القرار المتخذ في أقرب وقت ممكن".وأكدت زاخاروفا أن "القيود التي فرضتها السلطات البولندية تقوّض المبادئ الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها حرية تنقل الأشخاص".وفي وقت سابق، قررت بولندا إغلاق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل، بما في ذلك نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية، ابتداء من مساء يوم غد الجمعة، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية "غرب - 2025"، والتي ستجري في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.أمن الدولة البيلاروسي: اعتقال مواطن بولندي في بيلاروسيا بتهمة التجسسالكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا

