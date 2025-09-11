https://sarabic.ae/20250911/موسكو-بولندا-تغلق-حدودها-مع-بيلاروسيا-خوفا-من-مقارنة-ديمقراطيتها-مع-الواقع-البيلاروسي-الجيد-1104738577.html
موسكو: بولندا تغلق حدودها مع بيلاروسيا خوفا من مقارنة "ديمقراطيتها" مع الواقع البيلاروسي الجيد
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن بولندا تغلق حدودها مع بيلاروسيا لأنها فقدت القدرة على مقارنة "ديمقراطيتها" بـ"الاستبداد الدموي"...
وكتبت زاخاروفا على قناتها على تلغرام: "قبل عام، سافرت جوا إلى بيلاروسيا لبضعة أيام، ثم سافرت بالسيارة إلى خاتين وبريست ومدن أخرى. كان هناك العديد من السيارات البولندية في كل مكان، بولنديون لم يضع مينسك أي عقبات أمامهم في زيارة جمهورية بيلاروسيا، على عكس السلطات البولندية".وأشارت إلى أن "البولنديين رأوا بأم أعينهم الفرق بين ما تروجه لهم وسائل الإعلام البولندية عن بيلاروسيا وما هو قائم بالفعل، كانت الاستنتاجات واضحة، ولم تكن في صالح وارسو، بعد أن فقدت السلطات البولندية القدرة على مقارنة "ديمقراطيتها" بـ" الاستبداد الدموي" المختلق، حجبت إمكانية حرية تنقل مواطنيها. هذه هي الليبرالية".وفي وقت سابق، قررت بولندا إغلاق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل، بما في ذلك نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية، مساء يوم الجمعة، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية "غرب-2025"، والتي ستجري في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول.الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
وكتبت زاخاروفا على قناتها على تلغرام: "قبل عام، سافرت جوا إلى بيلاروسيا لبضعة أيام، ثم سافرت بالسيارة إلى خاتين وبريست ومدن أخرى. كان هناك العديد من السيارات البولندية في كل مكان، بولنديون لم يضع مينسك أي عقبات أمامهم في زيارة جمهورية بيلاروسيا، على عكس السلطات البولندية".
وأوضحت أن المواطنين البولنديين يأتون إلى بيلاروسيا للاسترخاء وشراء المنتجات ذات الجودة الممتازة والتنوع الكبير وبأسعار معقولة.
وأشارت إلى أن "البولنديين رأوا بأم أعينهم الفرق بين ما تروجه لهم وسائل الإعلام البولندية عن بيلاروسيا وما هو قائم بالفعل، كانت الاستنتاجات واضحة، ولم تكن في صالح وارسو، بعد أن فقدت السلطات البولندية القدرة على مقارنة "ديمقراطيتها" بـ" الاستبداد الدموي" المختلق، حجبت إمكانية حرية تنقل مواطنيها. هذه هي الليبرالية".
وفي وقت سابق، قررت بولندا إغلاق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل، بما في ذلك نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية، مساء يوم الجمعة، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية "غرب-2025"، والتي ستجري في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول.