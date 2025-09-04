https://sarabic.ae/20250904/أمن-الدولة-البيلاروسي-اعتقال-مواطن-بولندي-في-بيلاروسيا-بتهمة-التجسس-1104519420.html
أعلنت لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، أمس الخميس، اعتقال مواطن بولندي بتهمة التجسس كان بحوزته وثائق سرية تتعلق بمناورات "الغرب". 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت قناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية، أنه "تم اعتقال مواطنين من بيلاروسيا وبولندا في مقاطعة فيتيبسك إثر عملية استخباراتية قام بها أحد أجهزة الاستخبارات البولندية".وبثت القناة وثائق "سرية" كانت بحوزة المواطن البولندي عن تدريبات "الغرب-2025" البيلاروسية الروسية.كما اعتُقل في العملية مواطن بيلاروسي اتهم بالتعاون مع غافيل، حيث أوضح التقرير أن البولندي تواصل معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعرض عليه التعاون لصالح الاستخبارات البولندية، بما يشمل جمع معلومات سرية عن الضباط وأفراد الاستخبارات العسكرية. وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي حصل عليها غافيل كان يرسلها إلى وكالة الأمن الداخلي في بولندا.من جانبها، نفت أجهزة الاستخبارات البولندية تورط المواطن البولندي الذي اعتقلته السلطات في بيلاروسيا بتهمة التجسس، مؤكدة أنه راهب ولا علاقة له بجمع المعلومات الاستخباراتية.وكتب المتحدث باسم وزير منسق أجهزة الاستخبارات البولندية، ياتسيك دبرجينسكي، على منصة "إكس"، أن "اعتقال المواطن البولندي من قبل جهاز أمن الدولة البيلاروسي هو استفزاز جديد من نظام لوكاشينكو ضد بلادنا... أجهزة الاستخبارات البولندية لا تستخدم الرهبان لجمع معلومات عن المناورات العسكرية".وذكرت السلطات البيلاروسية أنه تم فتح قضية جنائية ضده بموجب المادة 358 من قانون العقوبات المتعلقة بالتجسس.وكان وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، قد أعلن في وقت سابق عن تقليص نطاق مناورات "الغرب-2025" ونقلها إلى عمق الأراضي البيلاروسية بعيداً عن الحدود الغربية.
أعلنت لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، أمس الخميس، اعتقال مواطن بولندي بتهمة التجسس كان بحوزته وثائق سرية تتعلق بمناورات "الغرب".
وذكرت قناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية، أنه "تم اعتقال مواطنين من بيلاروسيا وبولندا في مقاطعة فيتيبسك إثر عملية استخباراتية قام بها أحد أجهزة الاستخبارات البولندية".
وبثت القناة وثائق "سرية" كانت بحوزة المواطن البولندي عن تدريبات "الغرب-2025" البيلاروسية الروسية.
كما اعتُقل في العملية مواطن بيلاروسي اتهم بالتعاون مع غافيل، حيث أوضح التقرير أن البولندي تواصل معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعرض عليه التعاون لصالح الاستخبارات البولندية، بما يشمل جمع معلومات سرية عن الضباط وأفراد الاستخبارات العسكرية. وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي حصل عليها غافيل كان يرسلها إلى وكالة الأمن الداخلي في بولندا.
من جانبها، نفت أجهزة الاستخبارات البولندية تورط المواطن البولندي الذي اعتقلته السلطات في بيلاروسيا بتهمة التجسس، مؤكدة أنه راهب ولا علاقة له بجمع المعلومات الاستخباراتية.
وكتب المتحدث باسم وزير منسق أجهزة الاستخبارات البولندية، ياتسيك دبرجينسكي، على منصة "إكس"، أن "اعتقال المواطن البولندي من قبل جهاز أمن الدولة البيلاروسي هو استفزاز جديد من نظام لوكاشينكو ضد بلادنا... أجهزة الاستخبارات البولندية لا تستخدم الرهبان لجمع معلومات عن المناورات العسكرية".
وذكرت السلطات البيلاروسية أنه تم فتح قضية جنائية
ضده بموجب المادة 358 من قانون العقوبات المتعلقة بالتجسس.
وكان وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، قد أعلن في وقت سابق عن تقليص نطاق مناورات "الغرب-2025" ونقلها إلى عمق الأراضي البيلاروسية بعيداً عن الحدود الغربية.