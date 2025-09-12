السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/السفارة-الروسية-لدى-باريس-إرسال-فرنسا-مقاتلات-إلى-بولندا-أمر-مقلق-ولن-يخفف-التوتر-1104797411.html
السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
سبوتنيك عربي
أفادت السفارة الروسية في باريس، اليوم الجمعة، بأن قرار فرنسا إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا بعد حادثة الطائرات المسيرة، أمر مقلق ولن يساعد في تخفيف التوترات في... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T19:52+0000
2025-09-12T19:52+0000
أخبار فرنسا
بولندا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/66/1013506626_0:202:4000:2452_1920x0_80_0_0_8431f8f166d2b419760f008e67806352.jpg
وجاء في تصريح السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "مما يثير القلق بشكل خاص قرار باريس الرسمي بإرسال طائرات مقاتلة فرنسية إلى بولندا، والذي لن يسهم بأي حال من الأحوال في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني وخفض التوترات في المنطقة".وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجوائها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة".وجاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجوائها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250911/ماكرون-يعلن-نشر-مقاتلات-رفال-في-بولندا-1104763641.html
أخبار فرنسا
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/66/1013506626_232:0:3769:2653_1920x0_80_0_0_744b313c6cba9a4bf17a365d61b6d2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , بولندا, العالم, أخبار العالم الآن

السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر

19:52 GMT 12.09.2025
© Sputnikرافال
رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت السفارة الروسية في باريس، اليوم الجمعة، بأن قرار فرنسا إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا بعد حادثة الطائرات المسيرة، أمر مقلق ولن يساعد في تخفيف التوترات في المنطقة.
وجاء في تصريح السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "مما يثير القلق بشكل خاص قرار باريس الرسمي بإرسال طائرات مقاتلة فرنسية إلى بولندا، والذي لن يسهم بأي حال من الأحوال في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني وخفض التوترات في المنطقة".

وتابع: "استُدعي السفير الروسي لدى باريس، أليكسي ميشكوف، إلى وزارة الخارجية الفرنسية على خلفية حادثة 10 أيلول/ سبتمبر بشأن طائرات مسيرة فوق الأراضي البولندية. ونفى السفير رفضًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الموجهة إلى روسيا بانتهاك المجال الجوي البولندي عمدًا. وأكد أن الجانب البولندي لم يقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة تابعة للقوات المسلحة الروسية.

وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجوائها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا
أمس, 19:51 GMT
وجاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجوائها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".

وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала