السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
أفادت السفارة الروسية في باريس، اليوم الجمعة، بأن قرار فرنسا إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا بعد حادثة الطائرات المسيرة، أمر مقلق ولن يساعد في تخفيف التوترات في... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T19:52+0000
2025-09-12T19:52+0000
2025-09-12T19:52+0000
وجاء في تصريح السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "مما يثير القلق بشكل خاص قرار باريس الرسمي بإرسال طائرات مقاتلة فرنسية إلى بولندا، والذي لن يسهم بأي حال من الأحوال في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني وخفض التوترات في المنطقة".وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجوائها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة".وجاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجوائها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.
وجاء في تصريح السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "مما يثير القلق بشكل خاص قرار باريس الرسمي بإرسال طائرات مقاتلة فرنسية إلى بولندا، والذي لن يسهم بأي حال من الأحوال في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني وخفض التوترات في المنطقة".
وتابع: "استُدعي السفير الروسي لدى باريس، أليكسي ميشكوف، إلى وزارة الخارجية الفرنسية على خلفية حادثة 10 أيلول/ سبتمبر بشأن طائرات مسيرة فوق الأراضي البولندية. ونفى السفير رفضًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الموجهة إلى روسيا بانتهاك المجال الجوي البولندي عمدًا. وأكد أن الجانب البولندي لم يقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة تابعة للقوات المسلحة الروسية.
وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجوائها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة".
وجاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية
، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجوائها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".
وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا
الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.