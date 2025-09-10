موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا

عربي
ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية ونحن مع قطر بلا حدود
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو... 10.09.2025
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "هذه الحقائق تفنّد تمامًا الخرافات، التي تروّج لها بولندا مجددًا لتصعيد الأزمة الأوكرانية".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها مستعدة للانضمام إلى المشاورات المحتملة بين وزارتي الدفاع البولندية والروسية بعد اتهامات وارسو.
وأضافت: "رغم عدم صحة التلميحات الصادرة من وارسو، ولتوضيح ما حدث بشكل كامل لجميع الأطراف المهتمة بمنع تصعيد الوضع، فإن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لإجراء مشاورات حول هذا الموضوع مع وزارة دفاع جمهورية بولندا. كما أن وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، مستعدة للمشاركة في هذا العمل".
وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا
12:16 GMT

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن "أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر".

وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أُسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
07:17 GMT
وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.
ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
