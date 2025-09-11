ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا
ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا
https://sarabic.ae/20250910/موسكو-الدفاع-الروسية-تفند-خرافات-وارسو-المتعلقة-بالاتهامات-الموجهة-لروسيا---عاجل--1104704993.html
19:51 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Manon Cruz
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجواءها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة".
جاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجواءها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".
ولفت ماكرون إلى أنه أخبر رئيس وزراء بولندا بهذا الأمر، الذي تم مناقشته مع الأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء البريطاني، مشيرا إلى أن "أمن أوروبا يمثل أولوية قصوى لباريس".

وأمس الأربعاء، زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أُسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا
أمس, 14:08 GMT
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.
