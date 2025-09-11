https://sarabic.ae/20250911/ماكرون-يعلن-نشر-مقاتلات-رفال-في-بولندا-1104763641.html

ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا

ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجواءها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة". 11.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجواءها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".ولفت ماكرون إلى أنه أخبر رئيس وزراء بولندا بهذا الأمر، الذي تم مناقشته مع الأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء البريطاني، مشيرا إلى أن "أمن أوروبا يمثل أولوية قصوى لباريس".وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.

