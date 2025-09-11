https://sarabic.ae/20250911/ماكرون-يعلن-نشر-مقاتلات-رفال-في-بولندا-1104763641.html
ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا
ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجواءها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة". 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T19:51+0000
2025-09-11T19:51+0000
2025-09-11T19:51+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار فرنسا
بولندا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg
جاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجواءها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".ولفت ماكرون إلى أنه أخبر رئيس وزراء بولندا بهذا الأمر، الذي تم مناقشته مع الأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء البريطاني، مشيرا إلى أن "أمن أوروبا يمثل أولوية قصوى لباريس".وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250910/موسكو-الدفاع-الروسية-تفند-خرافات-وارسو-المتعلقة-بالاتهامات-الموجهة-لروسيا---عاجل--1104704993.html
أخبار فرنسا
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_72:0:1021:712_1920x0_80_0_0_fe8486b2d5f91a2238ec48a471cfc4b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , بولندا, روسيا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , بولندا, روسيا
ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن باريس تعتزم إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، لـ"حماية أجواءها التي تم اختراقها من قبل طائرات مسيرة".
جاء ذلك في منشور لماكرون عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه: "بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية
، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات من طراز "رافال" لمساعدة بولندا، في تأمين أجواءها ضمن دعم الجناح الشرقي للناتو".
ولفت ماكرون إلى أنه أخبر رئيس وزراء بولندا بهذا الأمر، الذي تم مناقشته مع الأمين العام لحلف الناتو ورئيس الوزراء البريطاني، مشيرا إلى أن "أمن أوروبا يمثل أولوية قصوى لباريس".
وأمس الأربعاء، زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن طائرات مسيرة "شكّلت خطرًا" أُسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.
وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم. كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، في تعليقها على اتهامات بولندا
الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.