أكد الرئيس المولدوفي السابق، رئيس الحزب الاشتراكي إيغور دودون، أن مولدوفا خسرت 4 ملايين دولار بسبب تصرفات نظام الرئيسة مايا ساندو، التي تجاهلت التعاون مع رابطة... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102272/38/1022723858_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6be61292bfb9880799f85171c8b5f77.jpg
وقال دودون لوكالة "سبوتنيك": "لقد حسب خبراء اقتصادنا ذات مرة حجم خسائرنا على مدى أربع سنوات. وحسبنا أن خسائرنا بلغت نحو 4 ملايين دولار، لمجرد أننا لم نوفر الكميات التي كان بإمكاننا توفيرها، ولأننا دفعنا مبالغ زائدة مقابل موارد الطاقة. وهذه خسائر حقيقية ناجمة عن تصرفات مايا ساندو".وأشار دودون إلى أنه "كان من الممكن التصرف بشكل مختلف، كان من الممكن الحفاظ على الحياد، ليس عسكريًا فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا، كما فعلت جورجيا. كانت علاقات جورجيا مع روسيا أسوأ بكثير من علاقاتها مع مولدوفا، لكن جورجيا كانت بقيادة سياسيين يفكرون في المصلحة الوطنية. كانوا يؤمنون بضرورة بناء علاقات اقتصادية جيدة مع الجميع. استفادوا من ذلك. وكان بإمكان مولدوفا أن تستفيد أيضًا".في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الحكومة المولدوفية دانييل فودا، أن بلاده وقّعت 282 اتفاقية مع رابطة الدول المستقلة. وحتى يناير/ كانون الثاني 2025، ألغت مولدوفا 66 اتفاقية مع رابطة الدول المستقلة، بينما ما تزال 50 اتفاقية أخرى في مراحل متفاوتة من الانسحاب.وتعتزم الوزارات في مولدوفا تحليل جميع الاتفاقيات مع رابطة الدول المستقلة و"إلغاء" تلك التي أصبحت "غير فعالة"، على "أمل استبدالها" باتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء في الكومنولث.
رئيس مولدوفا السابق: تجاهل ساندو للتعاون مع روسيا كلف البلاد خسائر فادحة
أكد الرئيس المولدوفي السابق، رئيس الحزب الاشتراكي إيغور دودون، أن مولدوفا خسرت 4 ملايين دولار بسبب تصرفات نظام الرئيسة مايا ساندو، التي تجاهلت التعاون مع رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال دودون لوكالة "سبوتنيك": "لقد حسب خبراء اقتصادنا ذات مرة حجم خسائرنا على مدى أربع سنوات. وحسبنا أن خسائرنا بلغت نحو 4 ملايين دولار، لمجرد أننا لم نوفر الكميات التي كان بإمكاننا توفيرها، ولأننا دفعنا مبالغ زائدة مقابل موارد الطاقة. وهذه خسائر حقيقية ناجمة عن تصرفات مايا ساندو".
ووفقا له، نحن نتحدث عن الخسائر التي يتكبدها المواطنون العاديون بسبب القيود التجارية والاقتصادية، وارتفاع الرسوم الجمركية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وما إلى ذلك.
وأشار دودون إلى أنه "كان من الممكن التصرف بشكل مختلف، كان من الممكن الحفاظ على الحياد، ليس عسكريًا فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا، كما فعلت جورجيا. كانت علاقات جورجيا مع روسيا أسوأ بكثير من علاقاتها مع مولدوفا، لكن جورجيا كانت بقيادة سياسيين يفكرون في المصلحة الوطنية. كانوا يؤمنون بضرورة بناء علاقات اقتصادية جيدة مع الجميع. استفادوا من ذلك. وكان بإمكان مولدوفا أن تستفيد أيضًا".
في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الحكومة المولدوفية دانييل فودا، أن بلاده وقّعت 282 اتفاقية مع رابطة الدول المستقلة. وحتى يناير/ كانون الثاني 2025، ألغت مولدوفا 66 اتفاقية مع رابطة الدول المستقلة، بينما ما تزال 50 اتفاقية أخرى في مراحل متفاوتة من الانسحاب.
ومنذ عام 2022، تجاهلت مولدوفا اجتماعات رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تتمتع بصفة المراقب. وأعربت سلطات البلاد عن نية واضحة لإعادة توجيه سوق التصدير إلى الغرب. وفي الوقت ذاته، بدأت السلطات المولدوفية تتحدث عن "الحاجة إلى إلغاء" عدد من الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة.
وتعتزم الوزارات في مولدوفا تحليل جميع الاتفاقيات مع رابطة الدول المستقلة و"إلغاء" تلك التي أصبحت "غير فعالة"، على "أمل استبدالها" باتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء في الكومنولث.