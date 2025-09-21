https://sarabic.ae/20250921/رئيس-مولدوفا-السابق-تجاهل-ساندو-للتعاون-مع-روسيا-كلف-البلاد-خسائر-فادحة-1105088065.html

رئيس مولدوفا السابق: تجاهل ساندو للتعاون مع روسيا كلف البلاد خسائر فادحة

رئيس مولدوفا السابق: تجاهل ساندو للتعاون مع روسيا كلف البلاد خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المولدوفي السابق، رئيس الحزب الاشتراكي إيغور دودون، أن مولدوفا خسرت 4 ملايين دولار بسبب تصرفات نظام الرئيسة مايا ساندو، التي تجاهلت التعاون مع رابطة... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-21T08:06+0000

2025-09-21T08:06+0000

2025-09-21T08:06+0000

مولدوفا

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102272/38/1022723858_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6be61292bfb9880799f85171c8b5f77.jpg

وقال دودون لوكالة "سبوتنيك": "لقد حسب خبراء اقتصادنا ذات مرة حجم خسائرنا على مدى أربع سنوات. وحسبنا أن خسائرنا بلغت نحو 4 ملايين دولار، لمجرد أننا لم نوفر الكميات التي كان بإمكاننا توفيرها، ولأننا دفعنا مبالغ زائدة مقابل موارد الطاقة. وهذه خسائر حقيقية ناجمة عن تصرفات مايا ساندو".وأشار دودون إلى أنه "كان من الممكن التصرف بشكل مختلف، كان من الممكن الحفاظ على الحياد، ليس عسكريًا فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا، كما فعلت جورجيا. كانت علاقات جورجيا مع روسيا أسوأ بكثير من علاقاتها مع مولدوفا، لكن جورجيا كانت بقيادة سياسيين يفكرون في المصلحة الوطنية. كانوا يؤمنون بضرورة بناء علاقات اقتصادية جيدة مع الجميع. استفادوا من ذلك. وكان بإمكان مولدوفا أن تستفيد أيضًا".في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الحكومة المولدوفية دانييل فودا، أن بلاده وقّعت 282 اتفاقية مع رابطة الدول المستقلة. وحتى يناير/ كانون الثاني 2025، ألغت مولدوفا 66 اتفاقية مع رابطة الدول المستقلة، بينما ما تزال 50 اتفاقية أخرى في مراحل متفاوتة من الانسحاب.وتعتزم الوزارات في مولدوفا تحليل جميع الاتفاقيات مع رابطة الدول المستقلة و"إلغاء" تلك التي أصبحت "غير فعالة"، على "أمل استبدالها" باتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء في الكومنولث.رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفاباحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا

https://sarabic.ae/20250829/منظمة-حقوقية-الحزب-الحاكم-في-مولدوفا-يستغل-الموارد-الإدارية-قبل-الانتخابات-1104276300.html

مولدوفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مولدوفا, العالم, روسيا