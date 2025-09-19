https://sarabic.ae/20250919/باحث-في-الشأن-الاستراتيجي-ديمقراطية-أوروبا-صورية-وتحارب-كل-من-يوالي-روسيا-1105036857.html

باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا

باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا

علّق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، على تفتيش السلطة في مولدوفا لمقرات إعلام المعارضة، مشيرًا إلى أن ذلك "يعكس فشل هذه...

وأشار قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "ازدواجية المعايير من خلال قمع المعارضة في مكان، ودعمها في مكان آخر، تبعًا لقرب الحكومات أو ابتعادها عن روسيا، وقمع المظاهرات أو تأجيجها خير دليل على ذلك". وأشار إلى أن "المواجهة مع روسيا أصبحت هي المعيار الأساس في حكم هذه الدول، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الأنظمة قمعية أو لا، فالأهم بالنسبة للغرب هو معارضة روسيا، وليس احترام مبادئ الديمقراطية والحرية". واعتبر أن " كافة القوانين ومتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تسقط في سبيل مواجهة روسيا".وأوضح قاسم أن "الخلافات في الدول الأوروبية ليست سياسية فقط، إنما تحمل بعدًا دينيًا يهدف إلى تعميق الانقسامات بين الشعوب، ما يضعها على مسار خطير سواء في السياسة أو في الميدان العسكري". وحذر قاسم من "خطر امتداد هذه الخلافات إلى عمق السياسات الأوروبية لتثبيت حكم القوى المهيمنة والرأسمالية التي تتحكم بمصير الدول الفقيرة وفق مصالحها، بمعزل عن أي معايير ديمقراطية أو نتائج صناديق الاقتراع".رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفاالخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

