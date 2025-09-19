https://sarabic.ae/20250919/باحث-في-الشأن-الاستراتيجي-ديمقراطية-أوروبا-صورية-وتحارب-كل-من-يوالي-روسيا-1105036857.html
باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا
باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا
سبوتنيك عربي
علّق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، على تفتيش السلطة في مولدوفا لمقرات إعلام المعارضة، مشيرًا إلى أن ذلك "يعكس فشل هذه... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T12:24+0000
2025-09-19T12:24+0000
2025-09-19T12:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
مولدوفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103880167_0:0:3117:1754_1920x0_80_0_0_281e28b62c11d6c4f25324f57e2a7e4b.jpg
وأشار قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "ازدواجية المعايير من خلال قمع المعارضة في مكان، ودعمها في مكان آخر، تبعًا لقرب الحكومات أو ابتعادها عن روسيا، وقمع المظاهرات أو تأجيجها خير دليل على ذلك". وأشار إلى أن "المواجهة مع روسيا أصبحت هي المعيار الأساس في حكم هذه الدول، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الأنظمة قمعية أو لا، فالأهم بالنسبة للغرب هو معارضة روسيا، وليس احترام مبادئ الديمقراطية والحرية". واعتبر أن " كافة القوانين ومتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تسقط في سبيل مواجهة روسيا".وأوضح قاسم أن "الخلافات في الدول الأوروبية ليست سياسية فقط، إنما تحمل بعدًا دينيًا يهدف إلى تعميق الانقسامات بين الشعوب، ما يضعها على مسار خطير سواء في السياسة أو في الميدان العسكري". وحذر قاسم من "خطر امتداد هذه الخلافات إلى عمق السياسات الأوروبية لتثبيت حكم القوى المهيمنة والرأسمالية التي تتحكم بمصير الدول الفقيرة وفق مصالحها، بمعزل عن أي معايير ديمقراطية أو نتائج صناديق الاقتراع".رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفاالخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية
https://sarabic.ae/20250827/باحث-في-الشأن-الروسي-مولدوفا-تتحول-إلى-ساحة-مواجهة-جديدة-بين-موسكو-وأوروبا-1104200181.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103880167_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_4e59fb763304c19354e0c463427c9c9e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مولدوفا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مولدوفا
باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا
حصري
علّق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، على تفتيش السلطة في مولدوفا لمقرات إعلام المعارضة، مشيرًا إلى أن ذلك "يعكس فشل هذه الحكومات الأوروبية التي لا تريد ان تسمع أصواتًا تؤكد عجزها في إدارة المسار السياسي، كما فشلت في العسكرة على الأرض في أوكرانيا".
وأشار قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "ازدواجية المعايير من خلال قمع المعارضة في مكان، ودعمها في مكان آخر، تبعًا لقرب الحكومات أو ابتعادها عن روسيا، وقمع المظاهرات أو تأجيجها خير دليل على ذلك".
وأشار إلى أن "المواجهة مع روسيا أصبحت هي المعيار الأساس في حكم هذه الدول، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الأنظمة قمعية أو لا، فالأهم بالنسبة للغرب هو معارضة روسيا، وليس احترام مبادئ الديمقراطية والحرية". واعتبر أن " كافة القوانين ومتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تسقط في سبيل مواجهة روسيا".
وأكد أن "الحركة الشعبية والديمقراطية تتجلّى في صناديق الاقتراع، وعندما تتحرك الشعوب يسقط الحكام الديكتاتوريون"، لافتًا إلى أن "استخدام رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أساليب للسيطرة على الشارع يعكس أن هذه الديمقراطيات صورية وغير حقيقية وهي تحارب كل من يوالي روسيا، وأن الانتخابات لم تكن نزيهة"، منتقدًا "إسكات الأصوات المعارضة عشية الاستحقاق الانتخابي".
وأوضح قاسم أن "الخلافات في الدول الأوروبية
ليست سياسية فقط، إنما تحمل بعدًا دينيًا يهدف إلى تعميق الانقسامات بين الشعوب، ما يضعها على مسار خطير سواء في السياسة أو في الميدان العسكري".
وحذر قاسم من "خطر امتداد هذه الخلافات
إلى عمق السياسات الأوروبية لتثبيت حكم القوى المهيمنة والرأسمالية التي تتحكم بمصير الدول الفقيرة وفق مصالحها، بمعزل عن أي معايير ديمقراطية أو نتائج صناديق الاقتراع".