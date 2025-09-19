باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا
باحث في الشأن الاستراتيجي: ديمقراطية أوروبا صورية وتحارب كل من يوالي روسيا
وأشار قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "ازدواجية المعايير من خلال قمع المعارضة في مكان، ودعمها في مكان آخر، تبعًا لقرب الحكومات أو ابتعادها عن روسيا، وقمع المظاهرات أو تأجيجها خير دليل على ذلك". وأشار إلى أن "المواجهة مع روسيا أصبحت هي المعيار الأساس في حكم هذه الدول، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الأنظمة قمعية أو لا، فالأهم بالنسبة للغرب هو معارضة روسيا، وليس احترام مبادئ الديمقراطية والحرية". واعتبر أن " كافة القوانين ومتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تسقط في سبيل مواجهة روسيا".وأوضح قاسم أن "الخلافات في الدول الأوروبية ليست سياسية فقط، إنما تحمل بعدًا دينيًا يهدف إلى تعميق الانقسامات بين الشعوب، ما يضعها على مسار خطير سواء في السياسة أو في الميدان العسكري". وحذر قاسم من "خطر امتداد هذه الخلافات إلى عمق السياسات الأوروبية لتثبيت حكم القوى المهيمنة والرأسمالية التي تتحكم بمصير الدول الفقيرة وفق مصالحها، بمعزل عن أي معايير ديمقراطية أو نتائج صناديق الاقتراع".رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفاالخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية
حصري
علّق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، على تفتيش السلطة في مولدوفا لمقرات إعلام المعارضة، مشيرًا إلى أن ذلك "يعكس فشل هذه الحكومات الأوروبية التي لا تريد ان تسمع أصواتًا تؤكد عجزها في إدارة المسار السياسي، كما فشلت في العسكرة على الأرض في أوكرانيا".
وأشار قاسم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "ازدواجية المعايير من خلال قمع المعارضة في مكان، ودعمها في مكان آخر، تبعًا لقرب الحكومات أو ابتعادها عن روسيا، وقمع المظاهرات أو تأجيجها خير دليل على ذلك".
وأشار إلى أن "المواجهة مع روسيا أصبحت هي المعيار الأساس في حكم هذه الدول، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الأنظمة قمعية أو لا، فالأهم بالنسبة للغرب هو معارضة روسيا، وليس احترام مبادئ الديمقراطية والحرية". واعتبر أن " كافة القوانين ومتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تسقط في سبيل مواجهة روسيا".

وأكد أن "الحركة الشعبية والديمقراطية تتجلّى في صناديق الاقتراع، وعندما تتحرك الشعوب يسقط الحكام الديكتاتوريون"، لافتًا إلى أن "استخدام رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أساليب للسيطرة على الشارع يعكس أن هذه الديمقراطيات صورية وغير حقيقية وهي تحارب كل من يوالي روسيا، وأن الانتخابات لم تكن نزيهة"، منتقدًا "إسكات الأصوات المعارضة عشية الاستحقاق الانتخابي".

مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
باحث في الشأن الروسي: مولدوفا تتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بين موسكو وأوروبا
27 أغسطس, 14:07 GMT
وأوضح قاسم أن "الخلافات في الدول الأوروبية ليست سياسية فقط، إنما تحمل بعدًا دينيًا يهدف إلى تعميق الانقسامات بين الشعوب، ما يضعها على مسار خطير سواء في السياسة أو في الميدان العسكري".
وحذر قاسم من "خطر امتداد هذه الخلافات إلى عمق السياسات الأوروبية لتثبيت حكم القوى المهيمنة والرأسمالية التي تتحكم بمصير الدول الفقيرة وفق مصالحها، بمعزل عن أي معايير ديمقراطية أو نتائج صناديق الاقتراع".
رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفا
الخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية
