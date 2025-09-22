https://sarabic.ae/20250922/أردوغان-يقول-إنه-لا-يعتبر-حركة-حماس-الفلسطينية-منظمة-إرهابية-1105146989.html
أردوغان يقول إنه لا يعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية
أردوغان يقول إنه لا يعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى أن حركة "حماس" الفلسطينية تصنف كمنظمة إرهابية.
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى أن حركة "حماس" الفلسطينية تصنف كمنظمة إرهابية.
واشنطن –سبوتنيك. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أنا لا أعتبر حماس منظمة إرهابية
".
ولفت إلى أنه على تواصل مع الرئيس ترامب وفريقه بشأن التطورات في المنطقة خاصة أزمة غزة وسوريا.
من جانب آخر، قال أردوغان خلال كلمته بالأمم المتحدة إنه "يجب الآن إعلان وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا عوائق، ولا يمكن السماح أبداً بأي أطماع توسعية في المنطقة".
ومن المقرر أن يحضر أردوغان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يلتقي في البيت الأبيض، الخميس المقبل، مع ترامب الذي قال إنه يتوقع إبرام صفقات تجارية وعسكرية خلال الزيارة.