لولا دا سيلفا يصف أحداث غزة بـ"الإبادة" ويؤكد حق إسرائيل وفلسطين في الوجود

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
لولا دا سيلفا يصف أحداث غزة بـ"الإبادة" ويؤكد حق إسرائيل وفلسطين في الوجود
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "ما يحدث في غزة ليس إبادة للشعب الفلسطيني فحسب، بل هو محاولة للقضاء على حلمه بإقامة دولة. لكل من إسرائيل وفلسطين الحق في الوجود".وأكد لولا أيضا التزام البرازيل بتعزيز الرقابة على الواردات من المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية، والحفاظ على تعليق الصادرات المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.في وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا رسميًا بدولة فلسطين. وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعترفت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين.في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
لولا دا سيلفا يصف أحداث غزة بـ"الإبادة" ويؤكد حق إسرائيل وفلسطين في الوجود

صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، بأن الأحداث الجارية في قطاع غزة تمثل إبادة للشعب الفلسطيني، وأن لكل من إسرائيل وفلسطين الحق في الوجود.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "ما يحدث في غزة ليس إبادة للشعب الفلسطيني فحسب، بل هو محاولة للقضاء على حلمه بإقامة دولة. لكل من إسرائيل وفلسطين الحق في الوجود".
وأكد لولا أيضا التزام البرازيل بتعزيز الرقابة على الواردات من المستوطنات اليهودية غير الش
في وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا رسميًا بدولة فلسطين. وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعترفت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين.
في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
