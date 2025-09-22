https://sarabic.ae/20250922/لولا-دا-سيلفا-يصف-أحداث-غزة-بـالإبادة-ويؤكد-حق-إسرائيل-وفلسطين-في-الوجود-1105146851.html

لولا دا سيلفا يصف أحداث غزة بـ"الإبادة" ويؤكد حق إسرائيل وفلسطين في الوجود

صرح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، بأن الأحداث الجارية في قطاع غزة تمثل إبادة للشعب الفلسطيني، وأن لكل من إسرائيل وفلسطين الحق في... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "ما يحدث في غزة ليس إبادة للشعب الفلسطيني فحسب، بل هو محاولة للقضاء على حلمه بإقامة دولة. لكل من إسرائيل وفلسطين الحق في الوجود".وأكد لولا أيضا التزام البرازيل بتعزيز الرقابة على الواردات من المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية، والحفاظ على تعليق الصادرات المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.في وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا رسميًا بدولة فلسطين. وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعترفت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين.في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

