وزارة الخارجية: إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية

وزارة الخارجية: إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية

سبوتنيك عربي

وأكد وزير الخارجية، بحسب بيان الوزارة، أن "إسبانيا سترد على أي عمل ينتهك حرية التنقل وحرية التعبير والقانون الدولي".وشدد ألباريز على الطابع السلمي والإنساني للمبادرة التي أطلقت في برشلونة، وأشار إلى أن مدريد توفر الحماية الدبلوماسية والقنصلية لجميع أعضاء الأسطول الإسبان، كما كلف وزير الخارجية السفير في تونس بالتحقيق في ملابسات الهجوم الأخير بطائرة مسيرة على سفن الأسطول في المياه التونسية.وأكد الناشط اليوناني بلوتارهوس فيرنيس، في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول اليوم أن "أسطول الصمود العالمي يحمل طابعا مدنيا في سبيل كسر الحصار عن قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عامين".وفي وقت سابق، أصدرت إسبانيا، إلى جانب 16 دولة أخرى، بيانا أعربت فيه عن قلقها على سلامة أعضاء الأسطول، ودعت إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية أو عنيفة ضدهم.وقالت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين: "لن نسمح بدخول السفن منطقة قتال نشطة أو التعدي على الحصار البحري القانوني".وفي 10 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، المنظمة لأسطول الصمود العالمي، عن تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء رسوها في المياه التونسية، مشيرا إلى أن أضرارا بالغة لحقت بالسفينة بسبب الحريق الذي نشب على سطحها العلوي.يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزةالأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار

