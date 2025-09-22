https://sarabic.ae/20250922/وزارة-الخارجية-إسبانيا-تهدد-بالرد-على-أي-عمل-إسرائيلي-ضد-أسطول-الحرية-1105146180.html
منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزةالأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار
صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، بأن مدريد سترد على أي إجراء إسرائيلي ضد "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، وهي مهمة تشارك فيها الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.
وأكد وزير الخارجية، بحسب بيان الوزارة، أن "إسبانيا سترد على أي عمل ينتهك حرية التنقل وحرية التعبير والقانون الدولي".
وشدد ألباريز على الطابع السلمي والإنساني للمبادرة التي أطلقت في برشلونة، وأشار إلى أن مدريد توفر الحماية الدبلوماسية والقنصلية لجميع أعضاء الأسطول الإسبان، كما كلف وزير الخارجية السفير في تونس بالتحقيق في ملابسات الهجوم الأخير بطائرة مسيرة على سفن الأسطول في المياه التونسية.
وفي بيان لاحق اليوم، أكد الأسطول أنه أصبح تفصله عن سواحل غزة 715 ميلا بحريا، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبا.
وأكد الناشط اليوناني بلوتارهوس فيرنيس، في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول اليوم أن "أسطول الصمود العالمي يحمل طابعا مدنيا في سبيل كسر الحصار عن قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عامين".
وفي وقت سابق، أصدرت إسبانيا، إلى جانب 16 دولة أخرى، بيانا أعربت فيه عن قلقها على سلامة أعضاء الأسطول، ودعت إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية أو عنيفة ضدهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح لسفن أسطول الصمود العالمي بالوصول إلى شواطئ قطاع غزة مؤكدة أن أي محاولة للاقتراب من سواحل غزة ستعتبر غير قانونية ودعت الوزارة منظمي الأسطول إلى توجيه سفنهم نحو ميناء عسقلان، حيث ستتم عملية تفريغ الشحنات الإنسانية قبل إدخالها إلى القطاع.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين: "لن نسمح بدخول السفن منطقة قتال نشطة أو التعدي على الحصار البحري القانوني".
وفي 10 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، المنظمة لأسطول الصمود العالمي، عن تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء رسوها في المياه التونسية، مشيرا إلى أن أضرارا بالغة لحقت بالسفينة بسبب الحريق الذي نشب على سطحها العلوي.
واعترضت إسرائيل سابقا عدة سفن على متنها متطوعين لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من بينها سفينتي مادلين وحنظلة التابعين لأسطول الحرية في تموز/يوليو الماضي كما اعتقلت بعض الناشطين المشاركين في تلك المهمات بعد عدة تهديدات أعلنتها تل أبيب باعتراض السفن التي تحاول الوصول للقطاع.
يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".
وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.