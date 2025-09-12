مشاركة في "أسطول الصمود العالمي": وجود سفن تحمل نشطاء ومساعدات إنسانية يحرج إسرائيل

عربي
بث مباشر
حصري
أكدت المشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، الدكتورة لينا طبّال، أن "هذا التحرك البحري الذي يقوده أسطول الصمود هو رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الحصار المفروض على غزة لا يمكن تجاهله أو التطبيع معه".
وشددت طبّال، في مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "أهمية هذا التحرك تكمن في رمزية كسر الحصار وإعادة تسليط الضوء على معاناة مليوني إنسان في غزة وللمطالبة بفتح معابر إنسانية بحرية وبرية".

وقالت طبال: "وجود سفن مدنية تحمل نشطاء ومساعدات إنسانية على متن الأسطول يُحرج اسرائيل"، معتبرة أن "هذا التحرك يحفز سفنا ومنظمات دولية على الخطوة نفسها، وبالتالي يجب الاستمرار بحملة عالمية لكسر الحصار".

أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
تأجيل انطلاق "أسطول الصمود" من تونس للمرة الثالثة بسبب الأحوال الجوية
10 سبتمبر, 19:55 GMT
وكشفت طبال أن "تنظيم أسطول بهذا الحجم الضخم يتطلب تنسيقا دوليا ويوميا معقدا على مستويات عدة".
وأضافت طبال: "هناك جمعيات تنسيق مركزية مثل "غلوبل" تضم ممثلين من جميع الدول والمنظمات المشاركة إضافة الى وجود تنسيق بحري"، مشيرة إلى "توزيع مسؤوليات الملاحة والسلامة والبروتوكول من أجل الإبحار، كما يتم التنسيق أيضاً مع الأمن في المرافق".

وأوضحت طبال أن "رسالة الأسطول غير عنفية بل إنسانية"، مضيفة: "قد لا نصل إلى غزة ولكن مجرد أن حركنا هذا الأسطول هناك رمزية لكسر الحصار"، لافتة إلى أنه "حملة عالمية منسقة تُظهر التضامن مع غزة وتحول البحر إلى منصة ضغط سياسي وإنساني"، كاشفة أن "الأسطول يحمل مساعدات مادية ومستلزمات طبية خاصة ما يحتاجه مرضى السرطان ومعدات طبية بسيطة وكل ما يختص بالأطفال كما المعلبات".

قافلة الصمود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
أسطول "الصمود العالمي": هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاربا في تونس هو الثاني خلال يومين
10 سبتمبر, 00:48 GMT
ورأت طبال أنه "إذا لم يتم إعتراض الاسطول على شواطئ غزة فهذه مفاجأة وسيكون ذلك انتصارا للضغط الدولي والحق الإنساني وسيفتح باب جديد لمزيد من التحركات الإنسانية، لكن الاعتراض من قبل إسرائيل هو السيناريو الأكثر ترجيحا".
وفي السياق ذاته، كشفت أنه "في حال اعتقال أي من النشطاء لدى الأسطول محامون وحقوقيون للدفاع عنهم".

وكان عضو الهيئة التنظيمية لـ"أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، غسان الحنشيري، أعلن في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن تأجيل إبحار الأسطول، الذي كان مقررا انطلاقه مساء يوم الأربعاء الماضي، من تونس، إلى موعد لاحق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تونس.. المشاركون في أسطول الصمود المتجهة إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
عضو في "أسطول الصمود": عازمون على الإبحار باتجاه غزة ولن يحبط عزيمتنا أي شيء
9 سبتمبر, 12:15 GMT
يُشار إلى أن هذا التأجيل هو الثالث على التوالي، بعد أن تم تأجيله سابقا لأسباب لوجستية وتنظيمية.
وحضر فعاليات الأسطول آلاف التونسيين في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس.
من جهته، قال نيل شنوف، عضو الهيئة التنظيمية لـ"أسطول الصمود" المغاربي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن القافلة ستتوجه إلى غزة فور تحسن الظروف الجوية.
ويتكون الأسطول من ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "غزة العالمية" و"قافلة الصمود" ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة.
وكان أسطول "الصمود العالمي"، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، قد أعلن أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم الأربعاء، في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مشيرًا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها خلال يومين.
