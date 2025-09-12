https://sarabic.ae/20250912/مشاركة-في-أسطول-الصمود-العالمي-وجود-سفن-تحمل-نشطاء-ومساعدات-إنسانية-يحرج-إسرائيل-1104798867.html

مشاركة في "أسطول الصمود العالمي": وجود سفن تحمل نشطاء ومساعدات إنسانية يحرج إسرائيل

مشاركة في "أسطول الصمود العالمي": وجود سفن تحمل نشطاء ومساعدات إنسانية يحرج إسرائيل

أكدت المشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، الدكتورة لينا طبّال، أن "هذا التحرك البحري الذي يقوده أسطول الصمود هو رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الحصار المفروض على... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وشددت طبّال، في مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "أهمية هذا التحرك تكمن في رمزية كسر الحصار وإعادة تسليط الضوء على معاناة مليوني إنسان في غزة وللمطالبة بفتح معابر إنسانية بحرية وبرية". وكشفت طبال أن "تنظيم أسطول بهذا الحجم الضخم يتطلب تنسيقا دوليا ويوميا معقدا على مستويات عدة".وأضافت طبال: "هناك جمعيات تنسيق مركزية مثل "غلوبل" تضم ممثلين من جميع الدول والمنظمات المشاركة إضافة الى وجود تنسيق بحري"، مشيرة إلى "توزيع مسؤوليات الملاحة والسلامة والبروتوكول من أجل الإبحار، كما يتم التنسيق أيضاً مع الأمن في المرافق".ورأت طبال أنه "إذا لم يتم إعتراض الاسطول على شواطئ غزة فهذه مفاجأة وسيكون ذلك انتصارا للضغط الدولي والحق الإنساني وسيفتح باب جديد لمزيد من التحركات الإنسانية، لكن الاعتراض من قبل إسرائيل هو السيناريو الأكثر ترجيحا".وفي السياق ذاته، كشفت أنه "في حال اعتقال أي من النشطاء لدى الأسطول محامون وحقوقيون للدفاع عنهم".يُشار إلى أن هذا التأجيل هو الثالث على التوالي، بعد أن تم تأجيله سابقا لأسباب لوجستية وتنظيمية.وحضر فعاليات الأسطول آلاف التونسيين في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس.ويتكون الأسطول من ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "غزة العالمية" و"قافلة الصمود" ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة.وكان أسطول "الصمود العالمي"، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، قد أعلن أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم الأربعاء، في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مشيرًا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها خلال يومين.

