الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على "عنصر مركزي" في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله"
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن "عطوي، أشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله" وكان مركز خبرة مهم فيها، بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في إيران".وأضاف أن "أنشطة القيادي في "حزب الله" شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث تشكل عملية استهدافه ضربة أخرى لمحاولات إعادة الإعمار العسكرية للحزب".وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "القضاء على حسن علي جميل عطوي، والذي كان يشكل عنصرا مركزيا في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله"، وذلك خلال مهاجمة منطقة النبطية في لبنان".
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن "عطوي، أشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله" وكان مركز خبرة مهم فيها، بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في إيران".
وأضاف أن "أنشطة القيادي في "حزب الله" شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث تشكل عملية استهدافه ضربة أخرى لمحاولات إعادة الإعمار العسكرية للحزب".
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين
في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان
، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.