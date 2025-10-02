https://sarabic.ae/20251002/إيران-حزب-الله-تلقى-ضربة-قوية-لكنه-لن-يدمر-1105522635.html
إيران: "حزب الله" تلقى ضربة قوية لكنه لن يدمر
سبوتنيك عربي
2025-10-02T05:38+0000
2025-10-02T05:38+0000
2025-10-02T05:38+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105265529_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f216f652bad0a4777a4aea8d50ac8d9d.jpg
وقال لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية، إن "الاغتيالات الأخيرة - بما فيها اغتيال قادة وعلماء نوويين - لم تدمر "حزب الله" ولا القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران".وأضاف: "لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقى ضربة قوية باغتيال قائده حسن نصر الله، لكن هذه الحركة لن تُدمّر فحسب، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي".وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أنه "خلال زيارته إلى لبنان، رأى أن "حزب الله" يُعيد بناء نفسه بسرعة ويُواصل المقاومة"، مؤكدا أن "تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة".وقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.جاء هذا بعد تبادل إطلاق القذائف الصاروخية مع "حزب الله"، على خلفية حرب غزة والذي استمر لأكثر من عام، ما أدى إلى تصاعد الصراع، وبالرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، ما يعكس استمرار التوترات ويطعن في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
وقال لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية
، إن "الاغتيالات الأخيرة - بما فيها اغتيال قادة وعلماء نوويين - لم تدمر "حزب الله" ولا القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران".
وأضاف: "لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقى ضربة قوية باغتيال قائده حسن نصر الله، لكن هذه الحركة لن تُدمّر فحسب، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي".
وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أنه "خلال زيارته إلى لبنان، رأى أن "حزب الله" يُعيد بناء نفسه بسرعة ويُواصل المقاومة"، مؤكدا أن "تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة".
وقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني
حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.
جاء هذا بعد تبادل إطلاق القذائف الصاروخية مع "حزب الله"، على خلفية حرب غزة والذي استمر لأكثر من عام، ما أدى إلى تصاعد الصراع، وبالرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، ما يعكس استمرار التوترات ويطعن في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.