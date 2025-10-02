https://sarabic.ae/20251002/إيران-حزب-الله-تلقى-ضربة-قوية-لكنه-لن-يدمر-1105522635.html

إيران: "حزب الله" تلقى ضربة قوية لكنه لن يدمر

إيران: "حزب الله" تلقى ضربة قوية لكنه لن يدمر

سبوتنيك عربي

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن "حزب الله قادر على قلب الموازين في لبنان". 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T05:38+0000

2025-10-02T05:38+0000

2025-10-02T05:38+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إيران

إيران

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105265529_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f216f652bad0a4777a4aea8d50ac8d9d.jpg

وقال لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية، إن "الاغتيالات الأخيرة - بما فيها اغتيال قادة وعلماء نوويين - لم تدمر "حزب الله" ولا القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران".وأضاف: "لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقى ضربة قوية باغتيال قائده حسن نصر الله، لكن هذه الحركة لن تُدمّر فحسب، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي".وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أنه "خلال زيارته إلى لبنان، رأى أن "حزب الله" يُعيد بناء نفسه بسرعة ويُواصل المقاومة"، مؤكدا أن "تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة".وقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.جاء هذا بعد تبادل إطلاق القذائف الصاروخية مع "حزب الله"، على خلفية حرب غزة والذي استمر لأكثر من عام، ما أدى إلى تصاعد الصراع، وبالرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، ما يعكس استمرار التوترات ويطعن في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

https://sarabic.ae/20250309/الأمين-العام-لـحزب-الله-يكشف-تفاصيل-آخر-لقاء-واتصال-مع-حسن-نصر-الله-قبل-اغتياله-1098537942.html

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي