قائد "فيلق القدس" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال نصر الله ودور "حزب الله" في 7 أكتوبر

عربي
رسميا... "حماس" تعلن ردها على مقترح ترامب بشأن غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/قائد-فيلق-القدس-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-اغتيال-نصر-الله-ودور-حزب-الله-في-7-أكتوبر-1105592894.html
قائد "فيلق القدس" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال نصر الله ودور "حزب الله" في 7 أكتوبر
قائد "فيلق القدس" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال نصر الله ودور "حزب الله" في 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
كشف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن عملية "طوفان الأقصى" التي... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T19:30+0000
2025-10-03T19:30+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار حزب الله
العالم العربي
العالم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104395/37/1043953730_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4e6fbb1cd5c457c2070eee46a9ab07db.jpg
وأوضح قاآني مقابلة مع "إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1"، أن التخطيط للعملية جرى في لبنان تحت إشراف مباشر من الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، واعتبرها "واجبا دينيا وإلهيا" للدفاع عن الشعب الفلسطيني.وكشف أن عملية "طوفان الأقصى" انطلقت بشكل مفاجئ في 7 أكتوبر، دون علم مسبق حتى لأبرز القيادات، لافتا إلى أن القيادي الراحل في "حماس"، إسماعيل هنية، كان في طريقه للسفر حين علم ببدء العملية، وأضاف أن عنصر المفاجأة ودقة التخطيط برهنا على "حزم وحنكة قادة غزة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.واستذكر قاآني كيف بدأت عملية "طوفان الأقصى"، فقال: "وصلت إلى لبنان عصر يوم 7 أكتوبر 2023، وعند وصولي، تحدثت مع حسن نصر الله حول الحادثة والإجراءات التي جرت، وما يجب فعله، ولاحظتُ أن نصر الله كان منشغلا منذ ذلك الصباح بأداء واجبه الشرعي ومسؤوليته الإسلامية والإلهية تجاه تلك الحادثة (العملية)، ولم أكن أنا، ولا نصر الله، ولا حتى كبار قادة "حماس" على علم مسبق بالعملية"، وفق وصفه.واتهم إسماعيل قاآني في تصريحاته الإذاعية إسرائيل باستخدام مواد كيميائية في اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدا أن عدة دول دعمتها في معاركها ضد "حزب الله"، ومع ذلك لم تتمكن من التوغل سوى كيلومترين جنوب لبنان.وختم بالتأكيد أن إسرائيل، رغم محاولاتها إظهار "حزب الله" اللبناني كحركة ضعيفة، اضطرت لطلب وقف إطلاق النار بعد عجزها عن مواصلة الحرب.وقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.جاء هذا بعد تبادل إطلاق القذائف الصاروخية مع "حزب الله"، الذي استمر لأكثر من عام، ما أدى إلى تصاعد الصراع، كما تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، ما يعكس استمرار التوترات ويطعن في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250927/المخبأ-السري-الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-اغتيال-نصر-الله-1105346178.html
https://sarabic.ae/20250927/قاسم-في-ذكرى-اغتيال-نصر-الله-لن-نتخلى-عن-السلاح-1105338441.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104395/37/1043953730_63:0:1798:1301_1920x0_80_0_0_ea0809ef63519946957251b97402b4c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, العالم العربي, العالم, حركة حماس
إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, العالم العربي, العالم, حركة حماس

قائد "فيلق القدس" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال نصر الله ودور "حزب الله" في 7 أكتوبر

19:30 GMT 03.10.2025
© AP Photoالقائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح قاآني مقابلة مع "إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1"، أن التخطيط للعملية جرى في لبنان تحت إشراف مباشر من الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، واعتبرها "واجبا دينيا وإلهيا" للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وكشف أن عملية "طوفان الأقصى" انطلقت بشكل مفاجئ في 7 أكتوبر، دون علم مسبق حتى لأبرز القيادات، لافتا إلى أن القيادي الراحل في "حماس"، إسماعيل هنية، كان في طريقه للسفر حين علم ببدء العملية، وأضاف أن عنصر المفاجأة ودقة التخطيط برهنا على "حزم وحنكة قادة غزة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
"‌المخبأ السري"... ‏الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله
27 سبتمبر, 17:46 GMT
واستذكر قاآني كيف بدأت عملية "طوفان الأقصى"، فقال: "وصلت إلى لبنان عصر يوم 7 أكتوبر 2023، وعند وصولي، تحدثت مع حسن نصر الله حول الحادثة والإجراءات التي جرت، وما يجب فعله، ولاحظتُ أن نصر الله كان منشغلا منذ ذلك الصباح بأداء واجبه الشرعي ومسؤوليته الإسلامية والإلهية تجاه تلك الحادثة (العملية)، ولم أكن أنا، ولا نصر الله، ولا حتى كبار قادة "حماس" على علم مسبق بالعملية"، وفق وصفه.
وأضاف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: "لحظة الإعلان عن العملية في 7 أكتوبر كانت عندما كان القيادي الراحل في "حماس"، إسماعيل هنية، يتجه نحو الطائرة للسفر إلى العراق، وعندما وصل الخبر إليه، عاد من المطار؛ ولذلك لم يكن الراحل هنية على علم بالعملية عند بدايتها".
واتهم إسماعيل قاآني في تصريحاته الإذاعية إسرائيل باستخدام مواد كيميائية في اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدا أن عدة دول دعمتها في معاركها ضد "حزب الله"، ومع ذلك لم تتمكن من التوغل سوى كيلومترين جنوب لبنان.
وختم بالتأكيد أن إسرائيل، رغم محاولاتها إظهار "حزب الله" اللبناني كحركة ضعيفة، اضطرت لطلب وقف إطلاق النار بعد عجزها عن مواصلة الحرب.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله: لن نتخلى عن السلاح
27 سبتمبر, 15:30 GMT
وقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.
جاء هذا بعد تبادل إطلاق القذائف الصاروخية مع "حزب الله"، الذي استمر لأكثر من عام، ما أدى إلى تصاعد الصراع، كما تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، ما يعكس استمرار التوترات ويطعن في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала