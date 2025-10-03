https://sarabic.ae/20251003/قائد-فيلق-القدس-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-اغتيال-نصر-الله-ودور-حزب-الله-في-7-أكتوبر-1105592894.html
قائد "فيلق القدس" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال نصر الله ودور "حزب الله" في 7 أكتوبر
كشف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح قاآني مقابلة مع "إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1"، أن التخطيط للعملية جرى في لبنان تحت إشراف مباشر من الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، واعتبرها "واجبا دينيا وإلهيا" للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وكشف أن عملية "طوفان الأقصى" انطلقت بشكل مفاجئ في 7 أكتوبر، دون علم مسبق حتى لأبرز القيادات، لافتا إلى أن القيادي الراحل في "حماس"، إسماعيل هنية، كان في طريقه للسفر حين علم ببدء العملية، وأضاف أن عنصر المفاجأة ودقة التخطيط برهنا على "حزم وحنكة قادة غزة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
واستذكر قاآني كيف بدأت عملية "طوفان الأقصى"، فقال: "وصلت إلى لبنان عصر يوم 7 أكتوبر 2023، وعند وصولي، تحدثت مع حسن نصر الله حول الحادثة والإجراءات التي جرت، وما يجب فعله، ولاحظتُ أن نصر الله كان منشغلا منذ ذلك الصباح بأداء واجبه الشرعي ومسؤوليته الإسلامية والإلهية تجاه تلك الحادثة (العملية)، ولم أكن أنا، ولا نصر الله، ولا حتى كبار قادة "حماس" على علم مسبق بالعملية"، وفق وصفه.
وأضاف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: "لحظة الإعلان عن العملية في 7 أكتوبر كانت عندما كان القيادي الراحل في "حماس"، إسماعيل هنية، يتجه نحو الطائرة للسفر إلى العراق، وعندما وصل الخبر إليه، عاد من المطار؛ ولذلك لم يكن الراحل هنية على علم بالعملية عند بدايتها".
واتهم إسماعيل قاآني في تصريحاته الإذاعية إسرائيل باستخدام مواد كيميائية في اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدا أن عدة دول دعمتها في معاركها ضد "حزب الله"، ومع ذلك لم تتمكن من التوغل سوى كيلومترين جنوب لبنان.
وختم بالتأكيد أن إسرائيل، رغم محاولاتها إظهار "حزب الله" اللبناني كحركة ضعيفة، اضطرت لطلب وقف إطلاق النار بعد عجزها عن مواصلة الحرب.
وقتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني
حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوبي لبنان، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في خطوة تثير التوترات المتزايدة في المنطقة.
جاء هذا بعد تبادل إطلاق القذائف الصاروخية مع "حزب الله"، الذي استمر لأكثر من عام، ما أدى إلى تصاعد الصراع، كما تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، ما يعكس استمرار التوترات ويطعن في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.