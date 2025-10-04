لبنان يعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل أراضيه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/لبنان-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-داخل-أراضيه-1105608714.html
لبنان يعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل أراضيه
لبنان يعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل أراضيه
سبوتنيك عربي
أعلن لبنان، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في جرود الهرمل شرقي البلاد. 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T11:54+0000
2025-10-04T11:54+0000
لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104530/66/1045306613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98c82f4c48fca1cb265236116d7cfa39.jpg
ووقعت الطائرة المسيرة في منطقة وادي فيسان، فيما توجّهت قوة من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى أول أمس الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".بينما استهدفت غارة إسرائيلية، أول أمس الخميس، سيارة على طريق الجرمق - الخردلي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح، وفق حصيلة أولية.وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
https://sarabic.ae/20250929/الرئيس-اللبناني-السلم-الأهلي-والجيش-خط-أحمر-لا-يسمح-بتجاوزه-1105411336.html
https://sarabic.ae/20250923/نبيه-بري-الجيش-اللبناني-لن-يكون-حرس-حدود-لإسرائيل-1105164462.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104530/66/1045306613_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_0a7dbe7b1fd69790af2e1bc4320753c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لبنان يعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل أراضيه

11:54 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني
 الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
الجيش اللبناني
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن لبنان، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في جرود الهرمل شرقي البلاد.
ووقعت الطائرة المسيرة في منطقة وادي فيسان، فيما توجّهت قوة من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى أول أمس الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي والجيش خط أحمر لا يسمح بتجاوزه
29 سبتمبر, 11:06 GMT
بينما استهدفت غارة إسرائيلية، أول أمس الخميس، سيارة على طريق الجرمق - الخردلي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح، وفق حصيلة أولية.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
نبيه بري: الجيش اللبناني لن يكون حرس حدود لإسرائيل
23 سبتمبر, 13:29 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
