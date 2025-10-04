لبنان يعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل أراضيه
أعلن لبنان، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في جرود الهرمل شرقي البلاد.
ووقعت الطائرة المسيرة في منطقة وادي فيسان، فيما توجّهت قوة من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى أول أمس الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".
بينما استهدفت غارة إسرائيلية، أول أمس الخميس، سيارة على طريق الجرمق - الخردلي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح، وفق حصيلة أولية.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.