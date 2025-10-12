https://sarabic.ae/20251012/لبنان-يتخذ-خطوات-عملية-لتقديم-شكوى-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-المصيلح--1105912827.html

لبنان يتخذ خطوات عملية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على المصيلح

لبنان يتخذ خطوات عملية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على المصيلح

سبوتنيك عربي

طلب رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم الأحد، من وزير الخارجية، يوسف رجي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على منطقة المصيلح. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T15:55+0000

2025-10-12T15:55+0000

2025-10-12T15:55+0000

العالم

لبنان

اسرائيل

عدوان إسرائيلي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105876516_19:0:1784:993_1920x0_80_0_0_63508be96297c97da71aedd2e48c2238.png

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن سلام اتصل "بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح"، مشددا على أنه "يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي".وفجر أمس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجرا، سلسلة غارات على بلدة المصيلح، قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، وأضرار جسيمة في شبكة النقل على توتر عالي في منطقة المصيلح بالجنوب.وقال وزير الأشغال العامة اللبناني فايز رسامني، في تصريحات من موقع الاعتداء: "العدو سيبقى كما هو، ورأينا ماذا يفعل هذا العدو، الذي لا يميز بين أحد والآخر"، مضيفا: "هذا العدو لن يقضي علينا، وكرامة الجنوب (اللبناني)، من كرامتنا، ورأسنا سيبقى مرفوعا".ونفى رسامني، بعد جولة في المصيلح، المزاعم الإسرائيلية حول أن المواقع المستهدفة تابعة لـ"حزب الله"، موضحا أن "ما حصل مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت"، وقال: "لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار".ويذكر أنه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنة فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف

https://sarabic.ae/20251011/عدسة-سبوتنيك-ترصد-مجزرة-الآليات-في-ضربة-إسرائيلية-على-لبنان-فيديو-1105876672.html

https://sarabic.ae/20251011/لبنان-يعلن-مقتل-شخص-وإصابة-7-آخرين-في-غارة-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1105863343.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, لبنان, اسرائيل, عدوان إسرائيلي