أمساليوم
بث مباشر
لبنان يتخذ خطوات عملية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على المصيلح
لبنان يتخذ خطوات عملية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على المصيلح
لبنان يتخذ خطوات عملية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على المصيلح

15:55 GMT 12.10.2025
طلب رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم الأحد، من وزير الخارجية، يوسف رجي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على منطقة المصيلح.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن سلام اتصل "بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح"، مشددا على أنه "يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي".
وفجر أمس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجرا، سلسلة غارات على بلدة المصيلح، قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، وأضرار جسيمة في شبكة النقل على توتر عالي في منطقة المصيلح بالجنوب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.

عدسة سبوتنيك ترصد مجزرة الأليات في ضربة إسرائيلية على لبنان... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد "مجزرة الآليات" في ضربة إسرائيلية على لبنان... فيديو
أمس, 13:06 GMT
وقال وزير الأشغال العامة اللبناني فايز رسامني، في تصريحات من موقع الاعتداء: "العدو سيبقى كما هو، ورأينا ماذا يفعل هذا العدو، الذي لا يميز بين أحد والآخر"، مضيفا: "هذا العدو لن يقضي علينا، وكرامة الجنوب (اللبناني)، من كرامتنا، ورأسنا سيبقى مرفوعا".
ونفى رسامني، بعد جولة في المصيلح، المزاعم الإسرائيلية حول أن المواقع المستهدفة تابعة لـ"حزب الله"، موضحا أن "ما حصل مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت"، وقال: "لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار".
وكشفت المشاهد التي وثقتها الكاميرا حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات، حيث تحولت المعارض إلى أكوام من الحديد المتفحّم، فيما تضررت الأبنية المجاورة بشكلٍ كبير نتيجة شدة الانفجارات.
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
لبنان يعلن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد
أمس, 06:17 GMT
ويذكر أنه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنة فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.
بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف
