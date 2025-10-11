https://sarabic.ae/20251011/عدسة-سبوتنيك-ترصد-مجزرة-الآليات-في-ضربة-إسرائيلية-على-لبنان-فيديو-1105876672.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد "مجزرة الآليات" في ضربة إسرائيلية على لبنان... فيديو

عدسة "سبوتنيك" ترصد "مجزرة الآليات" في ضربة إسرائيلية على لبنان... فيديو

عاينت عدسة "سبوتنيك"، الأضرار التي لحقت معارض الجرافات والحفارات والآليات الثقيلة، في حي "المصيلح" ببلدة النجارية جنوبي لبنان، في هجوم هو الأوسع من نوعه على...

وكشفت المشاهد التي وثقتها الكاميرا حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الغارات، حيث تحوّلت المعارض إلى أكوام من الحديد المتفحّم، فيما تضرّرت الأبنية المجاورة بشكلٍ كبير نتيجة شدة الانفجارات.وقال وزير الأشغال العامة اللبناني فايز رسامني، في تصريحات من موقع الاعتداء: "العدو سيبقى كما هو، ورأينا ماذا يفعل هذا العدو، الذي لا يميز بين أحد والآخر".وأضاف: "هذا العدو لن يقضي علينا، وكرامة الجنوب (اللبناني)، من كرامتنا، ورأسنا سيبقى مرفوعا".ونفى رسامني، بعد جولة في المصيلح، المزاعم الإسرائيلية حول أن المواقع المستهدفة تابعة لـ"حزب الله"، موضحًا أن "ما حصل مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت"، وقال: "لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.‏وأضاف: "يواصل حزب الله محاولاته لترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان، معرضا مواطني لبنان للخطر، ومستخدما إياهم دروعا بشرية"، على حد قوله.الخارجية اللبنانية: الاعتداء الإسرائيلي الأخير خرق للقرار 1701

