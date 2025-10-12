https://sarabic.ae/20251012/بيروت-تشهد-أضخم-تجمع-كشفي-في-العالم-بمشاركة-أكثر-من-74-ألف-كشاف-1105902704.html

بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف

بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأحد، حدثا استثنائيا تمثل في تنظيم أضخم تجمع كشفي في مدينة كميل شمعون الرياضية، بمشاركة بلغت 74,475 كشافا وقائدا من... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T12:23+0000

2025-10-12T12:23+0000

2025-10-12T12:23+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105902151_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db842b045406e778b7f187ba9b675041.jpg

وأقيمت الفعالية تحت عنوان "أجيال السيد: عهد، عزم، أمل"، وحملت شعار "إنا على العهد يا نصرالله"، بمشاركة جميع السرايا الكشفية من مختلف الحلقات العمرية والتنظيمية.وخلال الفعالية ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة متلفزة، أكد فيها أن الكشافة تؤدي دورا محوريا في تربية الأجيال على الإيمان والانضباط والقيم الأصيلة، مشددا على أن الكشافة تمثل مدرسة لبناء الإنسان والمجتمع المقاوم.ويُعتبر هذا الحدث، بحسب المنظمين، من أضخم التجمعات الكشفية في العالم من حيث عدد المشاركين.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وترافقت هذه الأحداث مع موجة غارات عنيفة، ليشهد يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، واحدة من أكثر الليالي دموية في تاريخ لبنان الحديث، إذ ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 558، وتجاوز عدد الجرحى 1835، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان