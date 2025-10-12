عربي
بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف
بيروت تشهد أضخم تجمع كشفي في العالم بمشاركة أكثر من 74 ألف كشاف
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأحد، حدثا استثنائيا تمثل في تنظيم أضخم تجمع كشفي في مدينة كميل شمعون الرياضية، بمشاركة بلغت 74,475 كشافا وقائدا من... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وأقيمت الفعالية تحت عنوان "أجيال السيد: عهد، عزم، أمل"، وحملت شعار "إنا على العهد يا نصرالله"، بمشاركة جميع السرايا الكشفية من مختلف الحلقات العمرية والتنظيمية.وخلال الفعالية ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة متلفزة، أكد فيها أن الكشافة تؤدي دورا محوريا في تربية الأجيال على الإيمان والانضباط والقيم الأصيلة، مشددا على أن الكشافة تمثل مدرسة لبناء الإنسان والمجتمع المقاوم.ويُعتبر هذا الحدث، بحسب المنظمين، من أضخم التجمعات الكشفية في العالم من حيث عدد المشاركين.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وترافقت هذه الأحداث مع موجة غارات عنيفة، ليشهد يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، واحدة من أكثر الليالي دموية في تاريخ لبنان الحديث، إذ ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 558، وتجاوز عدد الجرحى 1835، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ
12:23 GMT 12.10.2025
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأحد، حدثا استثنائيا تمثل في تنظيم أضخم تجمع كشفي في مدينة كميل شمعون الرياضية، بمشاركة بلغت 74,475 كشافا وقائدا من مختلف الفرق الكشفية.
وأقيمت الفعالية تحت عنوان "أجيال السيد: عهد، عزم، أمل"، وحملت شعار "إنا على العهد يا نصرالله"، بمشاركة جميع السرايا الكشفية من مختلف الحلقات العمرية والتنظيمية.
وخلال الفعالية ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة متلفزة، أكد فيها أن الكشافة تؤدي دورا محوريا في تربية الأجيال على الإيمان والانضباط والقيم الأصيلة، مشددا على أن الكشافة تمثل مدرسة لبناء الإنسان والمجتمع المقاوم.
وأشار قاسم إلى أن "هذا التجمع، يعكس إرادة الحياة والمستقبل المشرق لأجيال السيد"، مؤكدًا أن "الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، كان يولي اهتماما خاصا، بهذه الأجيال لتجسيد قيم العهد والعزم والأمل في مسيرة المقاومة".

ويُعتبر هذا الحدث، بحسب المنظمين، من أضخم التجمعات الكشفية في العالم من حيث عدد المشاركين.
يذكر أنه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب اندلاع أحداث 7 أكتوبر في غزة، فتحت جبهة قتالية على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، وبدأ الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث نفذ "حزب الله" في ذلك اليوم أولى عملياته، مستهدفا مواقع إسرائيلية بأعداد كبيرة من القذائف والصواريخ.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وترافقت هذه الأحداث مع موجة غارات عنيفة، ليشهد يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، واحدة من أكثر الليالي دموية في تاريخ لبنان الحديث، إذ ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 558، وتجاوز عدد الجرحى 1835، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ
