إصابة 6 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، إصابة 6 أشخاص بجروح بغارات إسرائيلية على منطقتي بنعفول في قضاء صيدا، وسيناي في بلدة أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال البيان الصادر عن الوزارة، إن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 6 مواطنين بجروح"، مشيرا إلى أن المصابين هم شخص في بنعفول قضاء صيدا، و5 أشخاص في بلدة أنصار قضاء النبطية.وأفاد مصدر طبي لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "الغارة على منطقة بنعفول وسيناي جنوبي لبنان شكلت ما يسمى بحزام ناري، أي عددا من الغارات المتتالية على مسافات متقاربة لتدمير وحرق أكبر مساحة من الأرض المستهدفة".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.وقال البيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات إعادة إعمارها، حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لإنتاج الإسمنت بهدف إعادة بناء وإعمار منشآت وبنى تحتية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب السيوف الحديدية، وخاصة خلال عملية سهام الشمال".وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "هذه البنية التحتية مكنت محاولات حزب الله لإعادة الإعمار بغطاء مدني".ولفت البيان إلى أنه:ودان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في بيان له، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبرا أن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".وأشار عون إلى أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي، ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
إصابة 6 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، إصابة 6 أشخاص بجروح بغارات إسرائيلية على منطقتي بنعفول في قضاء صيدا، وسيناي في بلدة أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان.
وقال البيان الصادر عن الوزارة، إن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 6 مواطنين بجروح"، مشيرا إلى أن المصابين هم شخص في بنعفول قضاء صيدا، و5 أشخاص في بلدة أنصار قضاء النبطية.
مراسل "سبوتنيك": غارات إسرائيلية عنيفة على جنوبي لبنان
وأفاد مصدر طبي لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "الغارة على منطقة بنعفول وسيناي جنوبي لبنان شكلت ما يسمى بحزام ناري، أي عددا من الغارات المتتالية على مسافات متقاربة لتدمير وحرق أكبر مساحة من الأرض المستهدفة".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وقال البيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات إعادة إعمارها، حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لإنتاج الإسمنت بهدف إعادة بناء وإعمار منشآت وبنى تحتية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب السيوف الحديدية، وخاصة خلال عملية سهام الشمال".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "هذه البنية التحتية مكنت محاولات حزب الله لإعادة الإعمار بغطاء مدني".
ولفت البيان إلى أنه:
"تم استهداف هدف تابع لجمعية أخضر بلا حدود، والتي استخدمها حزب الله لإخفاء أعمال تهدف لإعادة إعمار بنى تحتية للتنظيم في جنوب لبنان تحت غطاء مدني مزعوم. وسبق أن كشف النقاب في العام 2018 أن جمعية أخضر بلا حدود تعمل بغطاء مدني لإخفاء وجود حزب الله في منطقة السياج مع إسرائيل".
ودان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في بيان له، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبرا أن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".
وأشار عون إلى أن "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي، ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".
"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
