الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لمدة 5 أيام على طول الحدود مع لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق مناورة عسكرية واسعة النطاق، تستمر 5 أيام، على طول الحدود مع لبنان وفي التجمعات السكانية الإسرائيلية في المنطقة. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
وتبدأ المناورة مساء اليوم الأحد وتنتهي يوم الخميس المقبل، وتحاكي "سيناريوهات مختلفة، تشمل الدفاع عن المنطقة والرد على التهديدات المباشرة".وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه، إلى أنه خلال المناورة، سيُسمع دوي انفجارات، وتُستخدم محاكاة للعدو، ويُشعر بطائرات مُسيّرة وطائرات وسفن، بالإضافة إلى تحركات مكثفة لقوات الأمن.ولفت إلى أنه تم تحديد موعد هذه المناورة العسكرية بصورة مسبقة، ضمن خطة التدريبات السنوية للجيش الإسرائيلي للعام الحالي 2025، وأنه لا يوجد أي قلق من وقوع حادث أمني.
