https://sarabic.ae/20251017/وزير-خارجية-لبنان-الأسبق-إذا-قرر-ترامب-عدم-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توماهوك-سيحدث-تقدم-في-المحادثات-1106108391.html
وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات
وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات
سبوتنيك عربي
علق وزير خارجية لبنان الأسبق من بيروت، الدكتور عدنان منصور، على تحديد الرئيسين بوتين وترامب لقمة جديدة الأسبوع المقبل في بودابست، مؤكدًا على "ضرورة وأهمية هذا... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T09:16+0000
2025-10-17T09:16+0000
2025-10-17T09:16+0000
حصري
أخبار لبنان
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg
ولفت منصور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك' قد يجعل الساحة العسكرية معقدة جدًا ما يدفع بالأمور إلى المزيد من التدهور"، معتبرًا أن "هذا الاتصال الذي استغرق ساعتين لا بد أنه تناول بالدرجة الأولى الأزمة الأوكرانية واتفاقية 'ستارت' وإمكانية تجديدها".وكشف منصور أن "هذا الاجتماع إن حصل سيثمر عنه تطورات إيجابية، خاصة أن الاتصال حصل قبل يوم واحد من لقاء زيلينسكي بترامب"، معتبرًا أنه "إذا اتخذ ترامب قرارًا بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك'، هذا يعني أن هناك مجالًا للتقدم في المحادثات لأن تزويدها يعتبر تصعيدًا في العمليات العسكرية".وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين قد أكد، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك" المجنحة، بمثابة "خطوة عدائية".وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأقر بأنه سيكون تصعيدا، بل تصعيدا خطيرًا للغاية (في حال تسليم الصواريخ)، ولن تكون أوكرانيا متورطة بعد الآن، وهذا من شأنه ببساطة أن يلحق ضررا بالغا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينهي الجمود التام الذي أوصلت إليه إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جو بايدن، هذه العلاقات".
https://sarabic.ae/20251014/ترامب-سألتقي-زيلنسكي-الجمعة-وهو-يرغب-في-الحصول-على-صواريخ-توماهوك-1106010379.html
https://sarabic.ae/20251014/لوكاشينكو-صواريخ-توماهوك-لن-تحل-الصراع-في-أوكرانيا-وقد-تؤدي-فقط-إلى-حرب-نووية-1105995564.html
https://sarabic.ae/20251014/تقرير-واشنطن-قد-تزود-كييف-بـ20-إلى-50-صاروخا-فقط-من-طراز-توماهوك-1105982753.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_0403845a022eb322ae5afb6b73b01e79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات
حصري
علق وزير خارجية لبنان الأسبق من بيروت، الدكتور عدنان منصور، على تحديد الرئيسين بوتين وترامب لقمة جديدة الأسبوع المقبل في بودابست، مؤكدًا على "ضرورة وأهمية هذا اللقاء لا سيما أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا في العمليات العسكرية والتي تأخذ المنطقة الأوروبية ككل إلى منحدرات خطيرة".
ولفت منصور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك
' قد يجعل الساحة العسكرية معقدة جدًا ما يدفع بالأمور إلى المزيد من التدهور"، معتبرًا أن "هذا الاتصال الذي استغرق ساعتين لا بد أنه تناول بالدرجة الأولى الأزمة الأوكرانية واتفاقية 'ستارت' وإمكانية تجديدها".
ورأى "أن من يدير أوروبا هي الولايات المتحدة والتي لو أرادت أن تنتهي الأزمة لتوقفت عن تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح، إلا أنها تدفع بزيلينسكي للاستمرار بالصراع وتستخدم أوروبا كوقود له".
وكشف منصور أن "هذا الاجتماع إن حصل سيثمر عنه تطورات إيجابية، خاصة أن الاتصال حصل قبل يوم واحد من لقاء زيلينسكي
بترامب"، معتبرًا أنه "إذا اتخذ ترامب قرارًا بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك'، هذا يعني أن هناك مجالًا للتقدم في المحادثات لأن تزويدها يعتبر تصعيدًا في العمليات العسكرية".
وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "المحادثة التي جرت لمدة ساعتين لو لم تحمل أشياء إيجابية لما حُدد موعد للاجتماع القادم"، قائلًا: "هناك نقاط إيجابية يمكن التوصل إليها بما يرضي بوتين، لهذا حدد الاجتماع في أقرب وقت بعد أسبوع"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا عرفتا جيدًا أن روسيا لا يمكن أن تفرط بأمنها القومي".
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين قد أكد، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية
، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك" المجنحة، بمثابة "خطوة عدائية".
وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "لم يبد ارتياحه لفكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم صواريخ "توماهوك" لخصوم روسيا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين أمس الخميس.
وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك"
لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "في سلسلة التصريحات حول إمكانية تسليم صواريخ "توماهوك"، ذكر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، من بين تعليقات أخرى، أنه لا يريد تصعيدا.
وأقر بأنه سيكون تصعيدا، بل تصعيدا خطيرًا للغاية (في حال تسليم الصواريخ)، ولن تكون أوكرانيا متورطة بعد الآن، وهذا من شأنه ببساطة أن يلحق ضررا بالغا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينهي الجمود التام الذي أوصلت إليه إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جو بايدن، هذه العلاقات".