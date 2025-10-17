https://sarabic.ae/20251017/وزير-خارجية-لبنان-الأسبق-إذا-قرر-ترامب-عدم-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توماهوك-سيحدث-تقدم-في-المحادثات-1106108391.html

وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات

وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات

سبوتنيك عربي

علق وزير خارجية لبنان الأسبق من بيروت، الدكتور عدنان منصور، على تحديد الرئيسين بوتين وترامب لقمة جديدة الأسبوع المقبل في بودابست، مؤكدًا على "ضرورة وأهمية هذا... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T09:16+0000

2025-10-17T09:16+0000

2025-10-17T09:16+0000

حصري

أخبار لبنان

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg

ولفت منصور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك' قد يجعل الساحة العسكرية معقدة جدًا ما يدفع بالأمور إلى المزيد من التدهور"، معتبرًا أن "هذا الاتصال الذي استغرق ساعتين لا بد أنه تناول بالدرجة الأولى الأزمة الأوكرانية واتفاقية 'ستارت' وإمكانية تجديدها".وكشف منصور أن "هذا الاجتماع إن حصل سيثمر عنه تطورات إيجابية، خاصة أن الاتصال حصل قبل يوم واحد من لقاء زيلينسكي بترامب"، معتبرًا أنه "إذا اتخذ ترامب قرارًا بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك'، هذا يعني أن هناك مجالًا للتقدم في المحادثات لأن تزويدها يعتبر تصعيدًا في العمليات العسكرية".وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين قد أكد، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك" المجنحة، بمثابة "خطوة عدائية".وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأقر بأنه سيكون تصعيدا، بل تصعيدا خطيرًا للغاية (في حال تسليم الصواريخ)، ولن تكون أوكرانيا متورطة بعد الآن، وهذا من شأنه ببساطة أن يلحق ضررا بالغا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينهي الجمود التام الذي أوصلت إليه إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جو بايدن، هذه العلاقات".

https://sarabic.ae/20251014/ترامب-سألتقي-زيلنسكي-الجمعة-وهو-يرغب-في-الحصول-على-صواريخ-توماهوك-1106010379.html

https://sarabic.ae/20251014/لوكاشينكو-صواريخ-توماهوك-لن-تحل-الصراع-في-أوكرانيا-وقد-تؤدي-فقط-إلى-حرب-نووية-1105995564.html

https://sarabic.ae/20251014/تقرير-واشنطن-قد-تزود-كييف-بـ20-إلى-50-صاروخا-فقط-من-طراز-توماهوك-1105982753.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية