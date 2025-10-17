عربي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات
ولفت منصور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك' قد يجعل الساحة العسكرية معقدة جدًا ما يدفع بالأمور إلى المزيد من التدهور"، معتبرًا أن "هذا الاتصال الذي استغرق ساعتين لا بد أنه تناول بالدرجة الأولى الأزمة الأوكرانية واتفاقية 'ستارت' وإمكانية تجديدها".وكشف منصور أن "هذا الاجتماع إن حصل سيثمر عنه تطورات إيجابية، خاصة أن الاتصال حصل قبل يوم واحد من لقاء زيلينسكي بترامب"، معتبرًا أنه "إذا اتخذ ترامب قرارًا بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك'، هذا يعني أن هناك مجالًا للتقدم في المحادثات لأن تزويدها يعتبر تصعيدًا في العمليات العسكرية".وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين قد أكد، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك" المجنحة، بمثابة "خطوة عدائية".وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأقر بأنه سيكون تصعيدا، بل تصعيدا خطيرًا للغاية (في حال تسليم الصواريخ)، ولن تكون أوكرانيا متورطة بعد الآن، وهذا من شأنه ببساطة أن يلحق ضررا بالغا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينهي الجمود التام الذي أوصلت إليه إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جو بايدن، هذه العلاقات".
وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات

09:16 GMT 17.10.2025

علق وزير خارجية لبنان الأسبق من بيروت، الدكتور عدنان منصور، على تحديد الرئيسين بوتين وترامب لقمة جديدة الأسبوع المقبل في بودابست، مؤكدًا على "ضرورة وأهمية هذا اللقاء لا سيما أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا في العمليات العسكرية والتي تأخذ المنطقة الأوروبية ككل إلى منحدرات خطيرة".
ولفت منصور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك' قد يجعل الساحة العسكرية معقدة جدًا ما يدفع بالأمور إلى المزيد من التدهور"، معتبرًا أن "هذا الاتصال الذي استغرق ساعتين لا بد أنه تناول بالدرجة الأولى الأزمة الأوكرانية واتفاقية 'ستارت' وإمكانية تجديدها".
ورأى "أن من يدير أوروبا هي الولايات المتحدة والتي لو أرادت أن تنتهي الأزمة لتوقفت عن تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح، إلا أنها تدفع بزيلينسكي للاستمرار بالصراع وتستخدم أوروبا كوقود له".

وكشف منصور أن "هذا الاجتماع إن حصل سيثمر عنه تطورات إيجابية، خاصة أن الاتصال حصل قبل يوم واحد من لقاء زيلينسكي بترامب"، معتبرًا أنه "إذا اتخذ ترامب قرارًا بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ 'توماهوك'، هذا يعني أن هناك مجالًا للتقدم في المحادثات لأن تزويدها يعتبر تصعيدًا في العمليات العسكرية".
وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "المحادثة التي جرت لمدة ساعتين لو لم تحمل أشياء إيجابية لما حُدد موعد للاجتماع القادم"، قائلًا: "هناك نقاط إيجابية يمكن التوصل إليها بما يرضي بوتين، لهذا حدد الاجتماع في أقرب وقت بعد أسبوع"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا عرفتا جيدًا أن روسيا لا يمكن أن تفرط بأمنها القومي".
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين قد أكد، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك" المجنحة، بمثابة "خطوة عدائية".
وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "لم يبد ارتياحه لفكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم صواريخ "توماهوك" لخصوم روسيا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين أمس الخميس.

وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "في سلسلة التصريحات حول إمكانية تسليم صواريخ "توماهوك"، ذكر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، من بين تعليقات أخرى، أنه لا يريد تصعيدا.
وأقر بأنه سيكون تصعيدا، بل تصعيدا خطيرًا للغاية (في حال تسليم الصواريخ)، ولن تكون أوكرانيا متورطة بعد الآن، وهذا من شأنه ببساطة أن يلحق ضررا بالغا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينهي الجمود التام الذي أوصلت إليه إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جو بايدن، هذه العلاقات".
