لافروف: التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا يضر بتطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا

وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "في سلسلة التصريحات حول إمكانية تسليم صواريخ "توماهوك"، ذكر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، من بين تعليقات أخرى، أنه لا يريد تصعيدا. وأقر بأنه سيكون تصعيدا، بل تصعيدا خطيرًا للغاية (في حال تسليم الصواريخ). ولن تكون أوكرانيا متورطة بعد الآن. وهذا من شأنه ببساطة أن يُلحق ضررا بالغا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينهي الجمود التام الذي أوصلت إليه إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جو بايدن هذه العلاقات".وأجاب لافروف عن سؤال حول سبب التراجع الملحوظ للمؤشرات الأولية الواعدة لقمة ألاسكا التي جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وحول تهديدات ترامب بتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك": "صدرت بالفعل تصريحات عديدة حول هذا الموضوع من مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية والإدارة الرئاسية. تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذا في مؤتمر صحفي في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه وخلص ليس حرفيًا، ولكن في جوهره، إلى أنه يمكن إنجاز الكثير بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا".وتابع: "هم (الغرب)، ودونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) شخصيا، يحاولون التعمق في جوهر هذه الأسباب الجذرية. ومن بين هذه الأسباب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بأن هذا كان خطأً ارتكبه جو بايدن (الرئيس الأمريكي الأسبق)، وأنه يجب تصحيحه، ولا يمكن السماح بحدوثه".وأضاف: "في هذا الصدد، ناقش الرئيسان في ألاسكا كيفية المضي قدما، مع مراعاة هذين العاملين المحددين المرتبطين بالأسباب الجذرية، حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومصير سكان الأراضي التي طورها الروس والتي أرادوا الآن تسليمها للنازيين".وأضاف: "بالعودة إلى ألاسكا. لأسباب واضحة، لا يستطيع الحاضرون في هذه المفاوضات الكشف عن التفاصيل. لكن النقطة المهمة هي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحضَر إلى ألاسكا ردًا على المقترحات التي قدمها المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو قبل أسبوعين. ثم خصص بوتين بعض الوقت لدراسة المقترح، وفي ألاسكا، قال إنه مستعد لقبول فكرة ويتكوف، لأنها، قبل كل شيء، تعكس فهما للأسباب الجذرية وتهدف إلى معالجتها. في الواقع، شرح بوتين كيفية تطبيق هذه الفكرة بعد قبولها".وأضاف: "يحظى المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بثقة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن بذاته عن ذلك عندما أشار أخيرا إلى أن ستيف ويتكوف قد حل أخيرا جميع مشاكل الشرق الأوسط، ونحن بحاجة إليه ليوظف مواهبه على الساحة الأوكرانية. من جهتنا سنكون سعداء بذلك، فهو شخص منطقي للغاية".وأوضح لافروف أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ يدعو إلى "سد" الصراع الأوكراني ودفعه إلى عمق أكبر، وقال: "يدعو كيلوغ ببساطة إلى "سد" هذا الصراع ودفعه إلى عمق أكبر، على أمل أن تقول الولايات المتحدة الشيء نفسه ذات يوم، بأنهم لم يعدوا أحداً بشيء، وأن لديهم ضميراً مرتاحاً، ولهذا السبب يواصلون جهودهم لتحرير أوكرانيا".وأضاف: "وفقا لمعلوماتنا، عندما عاد زيلينسكي من نيويورك بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد اجتماعا أعلن فيه أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياستهم، وأن الوضع على خط المواجهة لا يدعو حتى للتفكير في إظهار أي ضعف. وقال إنه يجب عليهم مواصلة القتال، والسعي للحصول على إمدادات جديدة من الأسلحة البعيدة المدى. انظروا إلى نبرته وكلماته العلنية عند مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إنها ليست مهذبة على الإطلاق، على أقل تقدير".وتابع: "ما حدث في شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول له دلالة أيضا. ففي "قمة السلام"، وقع إعلان دونالد ترامب بشأن السلام والازدهار المستدامين. ويؤكد الإعلان على أن حماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن، واحترام كرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى التسامح وتكافؤ الفرص لجميع المناطق، هي مفاتيح استدامة الاتفاق (هذا الإعلان). ويدعو الإعلان إلى القضاء على التطرف والراديكالية بجميع أشكالهما. كلام في الصميم. ولسبب ما، ينطبق هذا على الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنه لا ينطبق على الروس في أوكرانيا".وأجاب على سؤال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مجددا يوم الجمعة المقبل، مع فلاديمير زيلينسكي. هل تخطط روسيا لإجراء أي اتصالات مع الأمريكيين على أعلى المستويات: "تجري اتصالات عمل عبر قنوات مختلفة حول مواضيع مختلفة. لا توجد اتصالات رفيعة المستوى مخطط لها حاليًا".وأضاف: "أثناء مغادرته مصر، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في معرض تعليقه على أسئلة الصحفيين حول صواريخ "توماهوك"، على أنه قد يحتاج إلى التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع، يعلم هو وفريقه أننا مستعدون في أي وقت للتواصل ومناقشة قضايا محددة على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى الرئاسي. وبالطبع، يأخذ هذا في الاعتبار كل ما أنجزناه خلال الفترة الماضية، بما في ذلك القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".وأضاف: "خلال الاجتماع الروسي الأوكراني الثاني في إسطنبول، أصرّ وفدنا على أن يكف الأوكرانيون عن إطلاق مزاعم لا أساس لها حول "عشرات الآلاف" من الأطفال الذين يزعم اختطافهم أو بيعهم كعبيد، وأن يسلّموا هذه القوائم بكل بساطة. في النهاية، وبعد تذكيرات متكررة، قدموا قائمة بـ 339 اسما. وقد تمت معالجة جميعها تقريبًا. مجموعة كبيرة منهم لم يعودوا أطفالا، بل أشخاص استقروا في هذه الحياة. إذا كان لديهم أقارب، فهم معهم بالفعل. جزء كبير من هذه القائمة هم أطفال لم يزوروا روسيا قط ويعيشون في أوروبا.الصين وأمريكاوقال لافروف: "يخوض الأمريكيون والصين حاليا نقاشا حادا. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 100%، ودافعت الصين عن نفسها بفرض رسوم جمركية على صادراتها، وهي سلع يحتاجها الأمريكيون بشدة. لكن الصين فعلت ذلك ردا على الخطوة الأولى لواشنطن. إنها حلقة مفرغة. لكن هذا لا علاقة له بالنضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة، بل هو إجراءات لقمع المنافسين. يفترض الأمريكيون أن الجميع سيوافقون حتمًا على أي شيء يروجون له. وهذا ما يُفسره الجمود".وتابع وزير الخارجية الروسي: "عندما سئل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذا، كرر مرارا أننا لم نتخل عن الدولار؛ بل إن استخدامنا محدود، لذا نضطر إلى التجارة مع شركائنا، وخدمة هذه التجارة بشكل مختلف، بالعملات الوطنية".لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبيةمستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي سيحاول جر ترامب إلى الصراع في اجتماعهما المقبل

