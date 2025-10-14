https://sarabic.ae/20251014/مجلس-الوزراء-السعودي-نتطلع-إلى-أن-تسهم-نتائج-قمة-شرم-الشيخ-في-تعزيز-جهود-الاستقرار--1105998528.html

‌‏مجلس الوزراء السعودي: نتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في تعزيز جهود الاستقرار

‌‏مجلس الوزراء السعودي: نتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في تعزيز جهود الاستقرار

سبوتنيك عربي

أ‌كد ‏مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه "يتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في تعزيز جهود الاستقرار". 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T13:02+0000

2025-10-14T13:02+0000

2025-10-14T13:02+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السعودية اليوم

السعودية

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105975138_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_4704e5ee2173d2a7419634a7d628167c.jpg

وأعرب المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، عن "تطلع المملكة إلى أن تسهم نتائج القمة لإنهاء الحرب بقطاع غزة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".واستضافت مصر، يوم أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20251014/إسرائيل-تعلن-قتل-فلسطينيين-حاولوا-تجاوز-الخط-الأصفر-وحماس-تتهمها-بانتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1105988358.html

مصر

السعودية

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم