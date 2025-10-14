https://sarabic.ae/20251014/إسرائيل-تعلن-قتل-فلسطينيين-حاولوا-تجاوز-الخط-الأصفر-وحماس-تتهمها-بانتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1105988358.html
إسرائيل تعلن قتل فلسطينيين حاولوا تجاوز "الخط الأصفر".. و"حماس" تتهمها بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته حاولت إبعاد المشتبه بهم، لكنهم لم يمتثلوا واستمروا في الاقتراب من القوات، التي أطلقت النار لإبعاد التهديد"، مؤكدا أن "التقارير المتعلقة بتسلل بعض الإرهابيين إلى موقع الجيش غير صحيحة"، على حد قوله.ودعا بيان الجيش الإسرائيلي، سكان غزة إلى اتباع تعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.وقالت القناة 12 الإسرائيلية ، إن "الجيش قتل ثلاثة فلسطينيين حاولوا الاقتراب من قواته في الشجاعية شرقي مدينة غزة"، دون مزيد من التفاصيل.من جهتها، قالت حركة حماس، إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بقصف خلف عددا من القتلى".واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته حاولت إبعاد المشتبه بهم، لكنهم لم يمتثلوا واستمروا في الاقتراب من القوات، التي أطلقت النار لإبعاد التهديد"، مؤكدا أن "التقارير المتعلقة بتسلل بعض الإرهابيين إلى موقع الجيش غير صحيحة"، على حد قوله.
ودعا بيان الجيش الإسرائيلي، سكان غزة إلى اتباع تعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية ، إن "الجيش قتل ثلاثة فلسطينيين حاولوا الاقتراب من قواته في الشجاعية شرقي مدينة غزة"، دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، قالت حركة حماس، إن "إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بقصف خلف عددا من القتلى".
واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال
، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي مازال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة
، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة
في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.