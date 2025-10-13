https://sarabic.ae/20251013/ترامب-الحرب-في-غزة-انتهت-والمساعدات-بدأت-في-التدفق--عاجل-1105969720.html

ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق... فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى غزة، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وقع عليها قادة أمريكا ومصر... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام: "الوثيقة التي وقعناها للتو تاريخية، حققنا معا ما قال الجميع إنه مستحيل وهو السلام في الشرق الأوسط، الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق".وتابع: "مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب. أشكر الدول العربية والإسلامية التي مكنتنا من تحقيق هذه الانفراجة، وأشكر بشكل خاص أمير دولة قطر وهو رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم".وتابع: "أشكر الرئيس التركي الذي يكون حاضرا كلما احتجت إليه، والقادة الذين حضروا قمة اليوم جاؤوا لأنهم يعرفون قيمة الحدث".وتابع: "أنهينا الحرب في غزة وهذا سيكون بداية لشرق أوسط قوي يعيش في سلام وينبذ الإرهاب، الخطوات الأولى نحو السلام هي الأصعب، وعودة الرهائن أمر مذهل والشعب الإسرائيلي يشعر بفرح غامر".وتابع: "كثيرون يرغبون في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة وقد نحتاج إلى توسيعه، وبلدان غنية أبلغتني رغبتها في المساعدة بإعادة إعمار قطاع غزة، واتفقنا على ضرورة دعم غزة ولا نريد أن نمول أي شيء يتعلق بالتحريض على الكراهية وإراقة الدماء".وأضاف: "سنأخذ الشرق الأوسط إلى مستقبل أفضل. هذه الصفقة هي الأعظم على الإطلاق، ونريد أن تحل الحياة محل الموت والانسجام محل الكراهية والوحدة محل الانقسام".وانطلقت اليوم الإثنين، قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.ووصل الرئيس الأميركي، في وقت سابق الاثنين، إلى شرم الشيخ حيث ترأس إلى جانب الرئيس المصري قمة السلام في غزة، ووصل إلى مصر متأخرا ثلاث ساعات عن موعده المعلن، قادما من إسرائيل بعد زيارة استغرقت أقل من 6 ساعات، ألقى خلالها خطابا أمام الكنيست، متحدثا عن نهاية "الكابوس المؤلم" للإسرائيليين والفلسطينيين.تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية

