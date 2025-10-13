https://sarabic.ae/20251013/تصويت-هل-تكون-قمة-السلام-في-شرم-الشيخ-بشأن-غزة-بوابة-لحل-الدولتين؟--1105962338.html
تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟
تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T14:02+0000
2025-10-13T14:02+0000
2025-10-13T14:02+0000
وسائط متعددة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
الاعتراف بدولة فلسطين
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105888451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97eedfef7c607c0e8c4766491a207b2f.jpg
وتهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.وقد تكون هذه القمة "حدثا تاريخيا فريدا"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.برأيك، هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟تصويت... هل تفتح إسرائيل جبهات جديدة بعد انتهاء الحرب في غزة؟تصويت... برأيك هل يتحول وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم؟
إسرائيل
فلسطين المحتلة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105888451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_054c764baf6769271c8efc388455fb50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟
تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وتهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وقد تكون هذه القمة "حدثا تاريخيا فريدا"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.
برأيك، هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟