تصويت... هل تفتح إسرائيل جبهات جديدة بعد انتهاء الحرب في غزة؟
تصويت... هل تفتح إسرائيل جبهات جديدة بعد انتهاء الحرب في غزة؟
دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل،
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، غدا الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.بينما تفاءل آخرون بسلام مستدام، بسبب الجهود الدولية وتدخّل ترامب والوساطات العربية الدبلوماسية.برأيك، هل تفتح إسرائيل جبهات جديدة بعد انتهاء الحرب في غزة أم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الشرق الأوسط يفرضون تهدئة في المنطقة؟
دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية
، غدا الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وفي ظل الاتفاقات حول انتهاء الحرب في غزة، تبدي شريحة واسعة من الشارع العربي قلقا حول فتح إسرائيل لجبهة جديدة، مبررين ذلك بازدياد نشاط إسرائيل العسكري، على عدة جبهات، خلال السنوات الماضية، من غزة إلى جنوب لبنان، واليمن وسوريا وإيران.
بينما تفاءل آخرون بسلام مستدام، بسبب الجهود الدولية وتدخّل ترامب والوساطات العربية الدبلوماسية.
برأيك، هل تفتح إسرائيل جبهات جديدة بعد انتهاء الحرب في غزة أم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الشرق الأوسط يفرضون تهدئة في المنطقة؟