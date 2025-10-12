https://sarabic.ae/20251012/بعد-اتفاق-غزة-ستاندرد-آند-بورز-ترفع-تصنيف-مصر-وفيتش-تؤكده-1105893900.html

بعد اتفاق غزة... "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر و"فيتش" تؤكده

بعد اتفاق غزة... "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر و"فيتش" تؤكده

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني إلى "بي" (B) من "بي سالب" (B-)، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت الترقيات في سياق تعزيز الدعم المالي لمصر بسبب أهميتها الاستراتيجية وتصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار جهود ضبط المالية العامة وبرنامج صندوق النقد الدولي.وقالت "ستاندارد آند بورز" في بيان لها: "تستمر التوترات الإقليمية المتعلقة بصراع غزة، رغم خطة السلام الجديدة التي اقترحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بينما توصل جماعة "أنصار الله" اليمنية تهديد السفن التي تخطط لاستخدام قناة السويسط. وتابعت: "ومع ذلك، من المرجح أن تبقى مصر بمنأى عن الصراعات الإقليمية، وأن تواصل دورها المحوري كمفاوض سلام ومقدم مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح".كما سجلت مصر انتعاشا في السياحة بنسبة 20% وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.5%، مما يعزز موارد العملة الأجنبية، في حين أبقت الوكالتان على نظرتيهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة"، فيما عدّلت "موديز" نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، غدا الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أمس السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الاثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في جولة تشمل إسرائيل ومصر، للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

