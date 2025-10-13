عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/السيسي-قادة-العالم-يعتزمون-وضع-حد-للحرب-بغزة-1105965705.html
السيسي: قادة العالم يعتزمون وضع حد للحرب بغزة
السيسي: قادة العالم يعتزمون وضع حد للحرب بغزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قادة العالم المجتمعين في مدينة شرم الشيخ المصرية يعتزمون وضع حد لحرب غزة. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T15:01+0000
2025-10-13T15:24+0000
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105965539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_241a0393acaddd16231d0cf98650ecf0.jpg
جاء ذلك خلال استقباله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى وصوله إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية". وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".وتابع: "تم إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة". ومن جانبه أثنى ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير. وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-السيسي-زعيم-قوي-ومصر-لعبت-دورا-بالغ-الأهمية-في-اتفاق-غزة---عاجل-1105966085.html
https://sarabic.ae/20251013/3-مقاتلات-مصرية-تحمي-طائرة-ترامب-فيديو-----1105964302.html
السيسي: قادة العالم يعتزمون وضع حد للحرب بغزة

15:01 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 15:24 GMT 13.10.2025)
© AP Photoالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قادة العالم المجتمعين في مدينة شرم الشيخ المصرية يعتزمون وضع حد لحرب غزة.
جاء ذلك خلال استقباله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى وصوله إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب: السيسي زعيم قوي ومصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة
15:03 GMT
وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".
وتابع: "تم إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
ومن جانبه أثنى ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.
3 مقاتلات مصرية تحمي طائرة ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
مجتمع
3 مقاتلات مصرية تحمي طائرة ترامب... فيديو
14:38 GMT
وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
