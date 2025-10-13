https://sarabic.ae/20251013/السيسي-قادة-العالم-يعتزمون-وضع-حد-للحرب-بغزة-1105965705.html
جاء ذلك خلال استقباله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى وصوله إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية". وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".وتابع: "تم إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة". ومن جانبه أثنى ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير. وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
السيسي: قادة العالم يعتزمون وضع حد للحرب بغزة
15:01 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 15:24 GMT 13.10.2025)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قادة العالم المجتمعين في مدينة شرم الشيخ المصرية يعتزمون وضع حد لحرب غزة.
جاء ذلك خلال استقباله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى وصوله إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام
في المنطقة".
وتابع: "تم إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
ومن جانبه أثنى ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب
في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.
وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.